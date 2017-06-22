г.Полярный

24 июня - 13.00

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МБОУ «Гимназия».

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», зрительный зал.

г.Гаджиево

25 июня - 11.00

Правовой вестник «Молодым везде у нас дорога», посвященный Дню молодёжи России.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

г.Мурманск

22 июня в 10.30

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт игра-путешествие «Здравствуй, лес! Мы попали в край чудес!».

Юные читатели с помощью книг по краеведению «пройдут» лесными тропинками Заполярья, узнают о дикорастущих грибах и ягодах, деревьях и кустарниках, животных, обитающих в лесах Кольского края, вспомнят правила поведения на природе и важность бережного отношения к сокровищам флоры и фауны Земли.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 июня - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области. Повестка заседания: 1. Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2016 год. Докладчик: Арзуманян Арзум Ашотович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северо-Западном федеральном округе. 2. О ходе исполнения поручений президента Российской Федерации о внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Докладчик: Костенко Олег Николаевич – и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Содокладчики: Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области; Смирнов Вячеслав Владимирович – заместитель министра имущественных отношений Мурманской области; Бойко Анна Сергеевна – и.о. руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области; Бородина Мария Робертовна – заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

22 июня - 12.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби.

г.Мурманск, мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

22 июня в 12.00

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдет исторический час «Есть в памяти мгновения войны». Пожилые люди Комплексного центра социального обслуживания населения прослушают рассказ о первых днях войны, героях Брестской крепости и посмотрят фильм с тифлокомментариями «Брестская крепость».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 июня - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт встречу с генеральным консулом Королевства Норвегия в г.Мурманске господином Уле Андреасом Линдеманом и председателем губернского собрания Финнмарка господином Рунаром Шостадом.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

23 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2016 году (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. Об итогах прохождения отопительного периода 2016/2017 года в Мурманской области (докладчик Бородина Мария Робертовна – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании г. Кировск с подведомственной территорией (докладчик Свинин Сергей Вадимович – глава администрации муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией). 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства финансов Мурманской области (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 5. О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

26 июня – 17.00

Международное объединение «Bellona» и отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» приглашает на торжественную церемонию открытия первого в Мурманске зарядного устройства для электромобилей. Первое в столице Заполярья зарядное устройство для электромобилей является подарком международного объединения «Bellona» городу Мурманску и всем его жителям в Год экологии.

Заряжать электромобили на специальной площадке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» можно будет совершенно бесплатно, как минимум, два года. Мы надеемся, что это только первый шаг к популяризации частного электротранспорта, который приведет к появлению полномасштабной инфраструктуры. Это, в конечном счёте, окажет положительный эффект на состояние атмосферного воздуха в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Площадка у отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.