Печенгский район

23 июня – 9.00-13.00

Прокуратурой Печенгского района проводится «горячая линия» по вопросам рассмотрения обращений, содержащих сообщения о преступлениях.

Вопросы по указанной теме можно задать заместителю прокурора Печенгского района Тимохину Ивану Дмитриевичу по телефону 8 (81554) 5-18-01.

г.Заполярный

23 июня - 15.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Заполярном.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Полярный

24 июня - 13.00

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МБОУ «Гимназия».

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», зрительный зал.

г.Гаджиево

25 июня - 11.00

Правовой вестник «Молодым везде у нас дорога», посвященный Дню молодёжи России.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

23 июня – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (региональное объединение работодателей) проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципальных образований г.Апатиты, г.Кировск и прилегающих территорий. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнес-сообщества. Во встрече примут участие президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский, а также представители предприятий и организаций различных секторов экономики региона.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Новые технологии для сокращения издержек при осуществлении предпринимательской деятельности. 3. Системы безопасности для торговых точек и других объектов структуры малого и среднего предпринимательства. 4. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн. 5. Основные аспекты тарифной политики в Мурманской области.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 2а. Здание ЦЭС Колэнерго.

г.Мурманск

23 июня - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области в 2016 году (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. Об итогах прохождения отопительного периода 2016/2017 года в Мурманской области (докладчик Бородина Мария Робертовна – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании г. Кировск с подведомственной территорией (докладчик Свинин Сергей Вадимович – глава администрации муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией). 4. Отчёт о результатах деятельности Министерства финансов Мурманской области (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 5. О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

23 июня – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска будет осуществляться приём по вопросам соблюдения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по вопросам соблюдения жилищного законодательства.

Приём ведёт помощник прокурора округа Панова Вероника Александровна по телефону 53-06-39.

23 июня - 11.00

В УМВД России по Мурманской области состоится круглый стол, посвященный вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан в деятельности органов внутренних дел Мурманской области. Участие в работе круглого стола кроме представителей полиции примут члены Общественного совета при УМВД России по Мурманской области во главе с председателем совета Алексеем Кузьминым, представители Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области.

На круглом столе будут обсуждаться итоги посещения представителями общественности в 2017 году мест принудительного содержания граждан системы МВД России - изоляторов временного содержания, специального учреждения для временного содержания иностранных граждан в Кольском районе. По результатам круглого стола будет подготовлен документ с рекомендациями представителей общественности для последующего направления руководству УМВД России по Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 64. УМВД России по Мурманской области, ауд. № 103.

23 июня – 12.00

В региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева состоится презентация брошюры «Предупрежден – значит, вооружён (Как не попасться на финансовую удочку)», выпущенной региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Меведева в Мурманской области. В рамках мероприятия будут освещены основные материалы собранные и обобщенные в брошюре. В данном издании освещены наиболее распространенные способы обмана граждан злоумышленниками, и подробно рассказано о том, как им противостоять.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Меведева в Мурманской области.

26 июня – 17.00

Международное объединение «Bellona» и отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» приглашает на торжественную церемонию открытия первого в Мурманске зарядного устройства для электромобилей. Первое в столице Заполярья зарядное устройство для электромобилей является подарком международного объединения «Bellona» городу Мурманску и всем его жителям в Год экологии.

Заряжать электромобили на специальной площадке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» можно будет совершенно бесплатно, как минимум, два года. Мы надеемся, что это только первый шаг к популяризации частного электротранспорта, который приведет к появлению полномасштабной инфраструктуры. Это, в конечном счёте, окажет положительный эффект на состояние атмосферного воздуха в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Площадка у отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

Июнь

Министерство здравоохранения Мурманской области утвердило график приёма граждан по личным вопросам главными врачами медицинских организаций областного центра в июне 2017 года:

23 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

30 июня - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.