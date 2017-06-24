г.Полярный

24 июня - 13.00

Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МБОУ «Гимназия».

г.Полярный, ул.Гаджиева,3. ГЦК «Север», зрительный зал.

г.Гаджиево

25 июня - 11.00

Правовой вестник «Молодым везде у нас дорога», посвященный Дню молодёжи России.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская библиотека.

г.Мурманск

24 июня - 10.00

День изобретений в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке. Мероприятие посвящено Дню рационализатора и изобретателя.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

25 июня - 16.30

Возвращение группы детей (более 500 человек) с отдыха в оздоровительных лагерях (поезд № 294 «Анапа-Мурманск»).

г.Мурманск, железнодорожный вокзал.

26 июня - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Самойловой, 8.

26 июня - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 51; ул. Полухина, 12;

микрорайон Росляково, Североморское шоссе, 7.

26 июня - 11.00

В рамках реализации партийных проектов «Народный контроль» и «Единая страна – доступная среда» состоится общественный рейд в магазин региональной торговой сети «Евророс». Особое внимание в ходе рейда будет уделяться наличию на прилавках продукции местных производителей. Кроме того, общественные контролеры проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество овощей и фруктов, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена» Юрий Шадрин; председатель регионального Общественного совета по федеральному партийному проекту «Народный контроль» Денис Лашин; представители региональных общественных организаций, партийный актив.

г.Мурманск.

26 июня – 14.30

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» состоится круглый стол, посвященный транспортному обслуживанию населения. На мероприятие приглашены: первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, глава администрации г.Мурманск Андрей Сысоев, генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Светлана Чеченина, председатель комитета Мурманской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Михаил Антропов, представители прокуратуры.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональное отделение Общероссийского народного фронта, вход со двора (направо от шлагбаума, первый подъезд, 3-й этаж).

26 июня - 16.30

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области в актовом зале состоится брифинг для представителей СМИ, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией.

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Международный день борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками. Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которая приняла всеобъемлющий многодисциплинарный план деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

В брифинге примут участие руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области, и.о. министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Валерьевич Шилов, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГОБУЗ МОНД Юрий Константинович Кривошеев, врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Александр Майорович Очкиназде, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Дмитрий Владимирович Овсянников.

г.Мурманск, ул. Трудовые резервы, 11а. Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

26 июня – 17.00

Международное объединение «Bellona» и отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» приглашает на торжественную церемонию открытия первого в Мурманске зарядного устройства для электромобилей. Первое в столице Заполярья зарядное устройство для электромобилей является подарком международного объединения «Bellona» городу Мурманску и всем его жителям в Год экологии.

Заряжать электромобили на специальной площадке отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» можно будет совершенно бесплатно, как минимум, два года. Мы надеемся, что это только первый шаг к популяризации частного электротранспорта, который приведет к появлению полномасштабной инфраструктуры. Это, в конечном счёте, окажет положительный эффект на состояние атмосферного воздуха в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Площадка у отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

30 июня - 15.00-17.00

Приёма граждан по личным вопросам проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.