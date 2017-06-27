с.Ловозеро

27 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярные Зори

28 июня - 11.00

Специалисты областной детско-юношеской библиотеки проведут познавательное мероприятие «Путешествие туда и обратно» для юных читателей Центральной детской библиотеки г.Полярные Зори. Школьники совершат увлекательное виртуальное путешествие в необычные места планеты, познакомятся с самыми знаменитыми башнями, узнают, что такое «цветные» моря, научатся решать географические ребусы и побывают в гостях у литературных героев из разных стран мира. Самые внимательные и эрудированные читатели получат полезные призы.

г.Полярные Зори, Нивский проспект, 7а. Центральная детская библиотека г.Полярные Зори.

г.Кировск

29 июня – 10.00

Проводится встреча населения, представителей заинтересованных организаций, садоводческих, огороднических, дачных, гаражных некоммерческих объединений граждан со специалистами администрации, Кировского филиала ГПС Мурманской области, отдела надзорной деятельности г.Апатиты и г.Кировска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Кировское лесничество», других специализированных организаций (служб) по вопросам пожаробезопасного обустройства эксплуатируемых (неэксплуатируемых) объектов и территорий, о правилах пожарной безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой травянистой растительности.

г.Кировск, просп. Ленина, 16. Актовый зал администрации города Кировска.

пгт.Молочный

27 июня - 11.00

Выезд передвижной детской библиотеки в Молочный. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут познавательно-экологический час «Чистая душа, чистая Земля!»: юные участники поговорят о бережном отношении к воде, посмотрят опыт по очищению воды. В рамках Года экологии в России и Всероссийской акции «Салатовая лента» каждый ребёнок посадит семена цветов.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 8. Школа.

г.Мурманск

27 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, пр. Связи, 3.

27 июня – 9.30

В Мурманской области пройдёт акция «Один день в новом месте»: её участники (представители молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет) смогут изнутри увидеть все тонкости работы организаций и компаний, наиболее интересных для каждого из них.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 4. Мурманский океанариум.

27 июня – 10.00

В Мурманской области пройдёт акция «Один день в новом месте»: её участники (представители молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет) смогут изнутри увидеть все тонкости работы организаций и компаний, наиболее интересных для каждого из них.

г.Мурманск, ул. Калинина, 23. Отделение дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

27 июня - 11.00

В УМВД России по Мурманской области (ауд. № 103) состоится брифинг для СМИ, на котором представители следственного управления УМВД и прокуратуры Мурманской области расскажут о законченном следствием уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере.

Руководитель коммерческой организации, офис которой был расположен на территории Мурманска, в период октября-ноября 2014 года путем обмана привлекал граждан Российской Федерации для заключения договора софинансирования. Всего за период деятельности организации был причинен ущерб 257 гражданам Российской Федерации - жителям Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Коми, на территориях Челябинской, Вологодской, Самарской, Новосибирской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменской, Ивановской, Иркутской и Мурманской областей. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам в результате деятельности «финансовой пирамиды», составила более 37 миллионов рублей.

Брифинг проводят заместитель начальника следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области Ирина Анатольевна Ерофеева и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Александр Евгеньевич Чернышов.

г.Мурманск, просп.Ленина, 64. УМВД России по Мурманской области, ауд. № 103.

27 июня - 11.45

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко примет участие в заседании круглого стола на тему «Современная профориентация молодёжи».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17, каб.424.

27 июня - 17.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится заседание «Клуба сторонников» по теме: «Курортный сбор: вводить, или не вводить». В качестве модератора мероприятия выступит председатель регионального координационного совета сторонников партии Юлия Величко.

В мероприятии примут участие: депутаты Мурманской областной думы; представители регионального координационного совета сторонников партии, общественных организаций, партийный актив.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

27 июня

Состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для дальнейшей переработки. Вывоз первой партии ОЯТ – знаковое событие и пример успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

В мероприятии примут участие официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития и др.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи. Общая сумма средств, выделенных на строительство и улучшение радиационной обстановки в губе Андреева за период с 1999 года составила более 8 млрд рублей.

Мурманская область, губа Андреева.

28 июня - 11.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области планируется проведение совместного брифинга с участием руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Амбарцумяна Евгения Георгиевича и старшего помощника Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Никешина Андрея Игоревича. Тема: «О ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения расчлененных фрагментов человеческого тела женского пола на территории полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г. Снежногорск Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

30 июня - 15.00-17.00

Приёма граждан по личным вопросам проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.