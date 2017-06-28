с.Ловозеро

28 июня - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярные Зори

28 июня - 11.00

Специалисты областной детско-юношеской библиотеки проведут познавательное мероприятие «Путешествие туда и обратно» для юных читателей Центральной детской библиотеки г.Полярные Зори. Школьники совершат увлекательное виртуальное путешествие в необычные места планеты, познакомятся с самыми знаменитыми башнями, узнают, что такое «цветные» моря, научатся решать географические ребусы и побывают в гостях у литературных героев из разных стран мира. Самые внимательные и эрудированные читатели получат полезные призы.

г.Полярные Зори, Нивский проспект, 7а. Центральная детская библиотека г.Полярные Зори.

г.Кировск

29 июня – 10.00

Проводится встреча населения, представителей заинтересованных организаций, садоводческих, огороднических, дачных, гаражных некоммерческих объединений граждан со специалистами администрации, Кировского филиала ГПС Мурманской области, отдела надзорной деятельности г.Апатиты и г.Кировска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Кировское лесничество», других специализированных организаций (служб) по вопросам пожаробезопасного обустройства эксплуатируемых (неэксплуатируемых) объектов и территорий, о правилах пожарной безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой травянистой растительности.

г.Кировск, просп. Ленина, 16. Актовый зал администрации города Кировска.

г.Полярный

28 июня -9.00

Приём населения специалистами Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Полярном.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

г.Кола

28 июня - 12.30

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети «Дикси». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, а также проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятиях примут участие: региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена» Юрий Шадрин; депутат Мурманской областной думы Лариса Круглова; председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин; член Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», директор ООО «Мурман-тест» Алла Лузько; представители региональных общественных организаций.

г.Кола, ул.Миронова, 1а.

г.Мурманск

28 июня - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Копытова, 15; ул. Полярные Зори, 46.

28 июня - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин ТС «Магнит». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, а также проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятиях примут участие: региональный координатор федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда», член региональной мониторинговой группы по проекту «Честная цена» Юрий Шадрин; депутат Мурманской областной думы Лариса Круглова; председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин; член Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», директор ООО «Мурман-тест» Алла Лузько; представители региональных общественных организаций.

г.Мурманск, Чумбарова-Лучинского, 21.

28 июня - 11.00

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области планируется проведение совместного брифинга с участием руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Амбарцумяна Евгения Георгиевича и старшего помощника Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Никешина Андрея Игоревича. Тема: «О ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения расчлененных фрагментов человеческого тела женского пола на территории полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г. Снежногорск Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

29 июня - 10.30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится занимательный час литературных дразнилок. Сотрудники библиотеки познакомят ребят с литературными дразнилками, которые не оскорбляют, а позволяют с улыбкой избавиться от дурных привычек. Наглядным примером послужит мультфильм на стихи Эдуарда Успенского «Рыжий».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

29 июня - 11.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова к открытию второй смены летних оздоровительных лагерей пройдет игровая развлекательная программа «Зеленая смена, или эко-старт». Мальчишки и девчонки из летнего оздоровительного лагеря при мурманской гимназии № 8 в игровой форме узнают, как нужно беречь природу и свой край, ответят на вопросы экологической викторины, примут участие в подвижных играх «Природы чудное мгновенье», совершат увлекательное путешествие по заповедным местам Кольского полуострова и окунутся в северный мир чудес.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областнй Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 июня - 15.00-17.00

Приёма граждан по личным вопросам проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.