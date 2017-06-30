Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению

30 июня

Прокуратура Мурманской области совместно с Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению. В течение дня юристы будут бесплатно консультировать граждан по правовым вопросам, оказывать помощь в выборе юридических действий в тех или иных ситуациях.

Приём граждан будет осуществляться по следующим адресам правовых приемных:

1. г .Мурманск, ул. Егорова,15, аудитория 208 (2-й этаж), здание Мурманского арктического государственного университета - с 9.00 до 18.00.

2. г .Мурманск, просп. Ленина, 75, 1-й подъезд, приёмная граждан правительства Мурманской области - с 11.00 до 12.00.

3. г .Мурманск, просп. Ленина, 88, общественная приёмная партии «Единая Россия» - с 15.00 до 17.00.

4. г .Мурманск, ул. Книповича, 23а, приёмная МРО АЮР - с 15.00 до 17.00.

5. г .Апатиты, ул. Ферсмана, 32а, адвокатский кабинет - с 14.00 до 17.00.

6. ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 13, общественная приёмная партии «Единая Россия» - с 15.00 до 17.00.

7. пос.Алакуртти, в/ч 34667, в помещении 305 ВСО СК - с 13.00 до 17.00.

г.Кандалакша

30 июня - 16.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном вечере, посвященном празднованию 500-летия Кандалакши и 90-летия Кандалакшского района.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

1 июля - 15.30

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в Кандалакшу и подарят юным северянам праздничную программу, посвященную 500-летию города. Дети встретятся с забавными клоунами Клепой и Кнопочкой, которые будут водить большой хоровод, проведут соревнования и конкурсы на гибкость и ловкость, а также вместе с ребятами почитают веселые детские книги. В завершение мероприятия юных кандалакшан порадует праздничный салют из мыльных пузырей.

г.Кандалакша, Первомайская улица, 32. Кинотеатр «Нива».

г.Полярные Зори

30 июня - 10.00-13.00

Прокуратурой города Полярные Зори проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых, социальных и жилищных прав граждан, соблюдения законодательства в государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции.

На вопросы ответят сотрудники прокуратуры г.Полярные Зори по тел:. 7-42-81, 7-51-89, 7-32-83, 7-55-08.

г.Апатиты

3 июля – 15.00

Представители отдела надзорной деятельности г Апатиты и г.Кировска МЧС России по Мурманской области в администрации города Апатиты проведут встречу с населением по разъяснению правил пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2017 года.

г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрации города Апатиты, малый зал.

ЗАТО г.Североморск

6 июля - 15.00-17.00

Заместитель губернатора Мурманской области Бабенко Игорь Леонидович проведёт личный приём граждан в администрации ЗАТО г.Североморск. Предварительная запись по телефонам: (815 2) 48 62 25, (815 37) 49 530 (при личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность).

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, кабинет № 2.

г.Мурманск

30 июня - 10.00-12.00

Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

На звонки и вопросы по телефону 52-98-30 отвечает помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

30 июня – 10.00-12.30

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в жилищно-коммунальной сфере можно обратиться по телефону 43-40-74. На звонки и вопросы отвечает помощник прокурора Ленинского округа г. урманска Бобрышева Ольга Анатольевна.

30 июня - 10.00

Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в презентации экологического маршрута «Площадь Пять Углов в городе Мурманске».

г.Мурманск, просп. Ленина, 71. Сквер на площади Пять Углов, вход со стороны городской Доски почёта.

30 июня – 11.00

УФАС России по Мурманской области под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики регионального УФАС. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций. С докладами выступят: Кристина Смирнова - начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России; Воронина Ксения - начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России; Марина Полищук - начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России; Коптев Алексей - начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», «М-клуб».

30 июня - 14.00

Заместитель губернатора Григорий Стратий примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работников морского и речного флота.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

30 июня – 14.00-17.00

Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства контролирующими органами в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в жилищно-коммунальной сфере можно обратиться по телефону 43-40-74.

30 июня - 14.30

Презентация нового медицинского оборудования для транспортировки новорожденных в стационарное учреждение с помощью автотранспорта. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и специалисты Территориального центра медицины катастроф.

г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Территориальный центр медицины катастроф.

30 июня - 15.00-17.00

Приёма граждан по личным вопросам проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.

30 июня - 15.30

Заместитель губернатора Игорь Бабенко, командующий Северным флотом Николай Евменов и представители администрации Мурманска проинспектируют ход строительства Нахимовского училища.

г.Мурманск, ул.Шевченко, Территория строительной площадки.