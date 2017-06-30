Делу - время
Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению
30 июня
Прокуратура Мурманской области совместно с Мурманским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению. В течение дня юристы будут бесплатно консультировать граждан по правовым вопросам, оказывать помощь в выборе юридических действий в тех или иных ситуациях.
Приём граждан будет осуществляться по следующим адресам правовых приемных:
6. ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 13, общественная приёмная партии «Единая Россия» - с 15.00 до 17.00.
7. пос.Алакуртти, в/ч 34667, в помещении 305 ВСО СК - с 13.00 до 17.00.
г.Кандалакша
30 июня - 16.00
Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном вечере, посвященном празднованию 500-летия Кандалакши и 90-летия Кандалакшского района.
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».
1 июля - 15.30
Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в Кандалакшу и подарят юным северянам праздничную программу, посвященную 500-летию города. Дети встретятся с забавными клоунами Клепой и Кнопочкой, которые будут водить большой хоровод, проведут соревнования и конкурсы на гибкость и ловкость, а также вместе с ребятами почитают веселые детские книги. В завершение мероприятия юных кандалакшан порадует праздничный салют из мыльных пузырей.
г.Кандалакша, Первомайская улица, 32. Кинотеатр «Нива».
г.Полярные Зори
30 июня - 10.00-13.00
Прокуратурой города Полярные Зори проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых, социальных и жилищных прав граждан, соблюдения законодательства в государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции.
На вопросы ответят сотрудники прокуратуры г.Полярные Зори по тел:. 7-42-81, 7-51-89, 7-32-83, 7-55-08.
г.Апатиты
3 июля – 15.00
Представители отдела надзорной деятельности г Апатиты и г.Кировска МЧС России по Мурманской области в администрации города Апатиты проведут встречу с населением по разъяснению правил пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2017 года.
г.Апатиты, пл. Ленина, 1. Администрации города Апатиты, малый зал.
ЗАТО г.Североморск
6 июля - 15.00-17.00
Заместитель губернатора Мурманской области Бабенко Игорь Леонидович проведёт личный приём граждан в администрации ЗАТО г.Североморск. Предварительная запись по телефонам: (815 2) 48 62 25, (815 37) 49 530 (при личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность).
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, кабинет № 2.
г.Мурманск
30 июня - 10.00-12.00
Прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.
На звонки и вопросы по телефону 52-98-30 отвечает помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.
30 июня – 10.00-12.30
Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросам нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в жилищно-коммунальной сфере можно обратиться по телефону 43-40-74. На звонки и вопросы отвечает помощник прокурора Ленинского округа г. урманска Бобрышева Ольга Анатольевна.
30 июня - 10.00
Заместитель губернатора Евгений Никора примет участие в презентации экологического маршрута «Площадь Пять Углов в городе Мурманске».
г.Мурманск, просп. Ленина, 71. Сквер на площади Пять Углов, вход со стороны городской Доски почёта.
30 июня – 11.00
УФАС России по Мурманской области под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в городе Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики регионального УФАС. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.
В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций. С докладами выступят: Кристина Смирнова - начальник отдела контроля товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России; Воронина Ксения - начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России; Марина Полищук - начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России; Коптев Алексей - начальник отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России.
Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.
г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», «М-клуб».
30 июня - 14.00
Заместитель губернатора Григорий Стратий примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работников морского и речного флота.
г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
30 июня – 14.00-17.00
Прокуратурой Ленинского административного округа города Мурманска будет проводиться «горячая линия» по вопросу исполнения законодательства контролирующими органами в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в жилищно-коммунальной сфере можно обратиться по телефону 43-40-74.
30 июня - 14.30
Презентация нового медицинского оборудования для транспортировки новорожденных в стационарное учреждение с помощью автотранспорта. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и специалисты Территориального центра медицины катастроф.
г.Мурманск, ул. Павлова, 6. Территориальный центр медицины катастроф.
30 июня - 15.00-17.00
Приёма граждан по личным вопросам проводит главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107а.
30 июня - 15.30
Заместитель губернатора Игорь Бабенко, командующий Северным флотом Николай Евменов и представители администрации Мурманска проинспектируют ход строительства Нахимовского училища.
г.Мурманск, ул.Шевченко, Территория строительной площадки.