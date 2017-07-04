с.Ловозеро

4 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Апатиты

4 июля – 10.30

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 7. Следственный отдел по городу Апатиты. Телефоны для уточнения информации и записи на личный приём: (8-815-2)403-919, (8-815-2)403-918, (8-815-2)403-930.

ЗАТО г.Североморск

6 июля - 15.00-17.00

Заместитель губернатора Мурманской области Бабенко Игорь Леонидович проведёт личный приём граждан в администрации ЗАТО г.Североморск. Предварительная запись по телефонам: (815 2) 48 62 25, (815 37) 49 530 (при личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность).

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, кабинет № 2.

г.Мурманск

4 июля - 12.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» состоится акция Мурманского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» «Предупреждён – значит, вооружен. Как не попасться на финансовую удочку».

В ходе акции активисты «Молодой Гвардии Единой России» проведут презентацию пособия, посвященного вопросам борьбы с мошенничеством и раздадут всем желающим брошюру.

В мероприятии примут участие: заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; депутат Совета депутатов г.Мурманска Александр Капиносов; руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко; пациенты и медперсонал ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

6 июля –16.00-19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающий семинар «Личность предпринимателя и клиентоориентированность бизнеса». Ведущие семинара: Екатерина Балковская – предприниматель с 12-летним опытом участия в партнерских программах, идейный вдохновитель и создатель женского клуба «ЗАТО женщина», тренер личностного роста. Обучается у тренера №1 в мире Тони Роббинса. Юлия Свищ – молодой и перспективный предприниматель, создатель и соорганизатор некоммерческого проекта «Северный бизнес-форум». В недалеком прошлом переехала в Мурманск, для развития в регионе инновационного маркетинга как инструмента помощи малому и среднему бизнесу.

На семинаре планируется рассмотрение следующих тем: Где находится «энергостанция» для развития вашего бизнеса? Важность личной цели в достижении успеха. Технология «мечта-результат» (практика). Ориентир на клиента. Ваши преимущества (практика). Как воспитать лояльность своих клиентов.

Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна: https://cppmo.timepad.ru/event/520158/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

8 июля – 12.00

Образовательный проект «CASIO G-SHOCK «GTOUR 2017» в Мурманске. Он реализуется в партнерстве с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области. Это мероприятие полностью раскроет потенциал будущих бизнесменов в уличной культуре, зарядит позитивом, положительными эмоциями, опытом, новыми крутыми знакомствами и поможет прикоснуться к альтернативному искусству.

На образовательную миссию в Мурманск отправляются: Дима Оскес – выдающийся граффити-райтер и организатор самого масштабного мероприятия в России, которое объединяет актуальную субкультурную моду, визуальные коммуникации и альтернативное современное искусство. Он прочитает лекцию на тему: «История создания самой большой локальной выставки об уличной культуре – «FACES&LACES». Как организовать масштабное субкультурное событие в России».

Дарья Уточка и Анастасия Пилепчук - за время существования их дуэта девушки успели объехать с гастролями полстраны, а также были приглашены в Европу – Лондон, Париж и Ригу.

Георгий Яшин - основатель одного из самых известных молодёжных российско-американских брендов уличной одежды – «ZIQ & YONI», «TRPL BLACK». Георгий Яшин расскажет историю создания «ZIQ& YONI: как вырасти от 50 футболок до глобальных проектов. Первая сникер-химчистка в России: путь от идеи до воплощения за 60 дней».

Принять участие можно уже сейчас в официальной группе тура «ВКонтакте»: vk.com/gshocktour vk.com/gtour_mur

г.Мурмнск, ул. Александра Невского, 93. «Roxy» – открытое творческое пространство.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

7 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.