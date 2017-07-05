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Мурманская область. Арктика05.07.17 07:50

Делу - время

п.Междуречье

5 июля - 9.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт осмотр объектов строительства мусоросортировочного комплекса АО «Управление отходами».

п.Междуречье, стройплощадка.

с.Ловозеро

5 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г.Североморск

6 июля - 15.00-17.00

Заместитель губернатора Мурманской области Бабенко Игорь Леонидович проведёт личный приём граждан в администрации ЗАТО г.Североморск. Предварительная запись по телефонам: (815 2) 48 62 25, (815 37) 49 530 (при личном приёме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность).

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, кабинет № 2.

г.Мурманск

5 июля - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 51; просп. Ленина, 101; ул. Октябрьская, 1; ул. Мурманская, 56 и  58.

5 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 6/1.

5 июля - 11.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проведёт заседание штаба по обеспечению энергетической безопасности населения Мурманской области. В рамках повестки будет рассмотрен инцидент на подстанции ПС-5 филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» в Мурманске 4 июля 2017 года.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, II подъезд, IV этаж, малый зал.

6 июля - 14.30

Под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области Алексея Тюкавина состоится очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области, организованное региональным Министерством экономического развития. В повестке дня предстоящего заседания подведение итогов  международных и внешнеэкономических связей в Мурманской области в первом полугодии 2017 года и планировании работы на второе полугодие 2017 года и 2018 год, также будет рассмотрен вопрос об опыте международных и внешнеэкономических связей Торгово-промышленной палаты Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  малый зал заседаний.

6 июля –16.00-19.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области проводит обучающий семинар «Личность предпринимателя и клиентоориентированность бизнеса». Ведущие семинара: Екатерина Балковская – предприниматель с 12-летним опытом участия в партнерских программах, идейный вдохновитель и создатель женского клуба «ЗАТО женщина», тренер личностного роста. Обучается у тренера №1 в мире Тони Роббинса. Юлия Свищ – молодой и перспективный предприниматель, создатель и соорганизатор некоммерческого проекта «Северный бизнес-форум». В недалеком прошлом переехала в Мурманск, для развития в регионе инновационного маркетинга как инструмента помощи малому и среднему бизнесу.

На семинаре планируется рассмотрение следующих тем: Где находится «энергостанция» для развития вашего бизнеса? Важность личной цели в достижении успеха. Технология «мечта-результат» (практика). Ориентир на клиента. Ваши преимущества (практика). Как воспитать лояльность своих клиентов.

Участие в семинаре бесплатное. Регистрация обязательна: https://cppmo.timepad.ru/event/520158/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого,  1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

8 июля – 12.00

Образовательный проект «CASIO G-SHOCK «GTOUR 2017» в Мурманске. Он реализуется в партнерстве с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области. Это мероприятие полностью раскроет потенциал будущих бизнесменов в уличной культуре, зарядит позитивом, положительными эмоциями, опытом, новыми крутыми знакомствами и поможет прикоснуться к альтернативному искусству.

На образовательную миссию в Мурманск отправляются: Дима Оскес – выдающийся граффити-райтер и организатор самого масштабного мероприятия в России, которое объединяет актуальную субкультурную моду, визуальные коммуникации и альтернативное современное искусство. Он прочитает лекцию на тему: «История создания самой большой локальной выставки об уличной культуре – «FACES&LACES». Как организовать масштабное субкультурное событие в России».

Дарья Уточка и Анастасия Пилепчук - за время существования их дуэта девушки успели объехать с гастролями полстраны, а также были приглашены в Европу – Лондон, Париж и Ригу.

Георгий Яшин - основатель одного из самых известных молодёжных российско-американских брендов уличной одежды – «ZIQ & YONI», «TRPL BLACK». Георгий Яшин расскажет историю создания «ZIQ& YONI: как вырасти от 50 футболок до глобальных проектов. Первая сникер-химчистка в России: путь от идеи до воплощения за 60 дней».

Принять участие можно уже сейчас в официальной группе тура «ВКонтакте»: vk.com/gshocktour vk.com/gtour_mur

г.Мурмнск, ул. Александра Невского, 93. «Roxy» – открытое творческое пространство.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

7 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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