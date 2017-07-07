г.Мурманск

7 июля - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Мурманской области. В повестке заседания вопрос о мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Мурманской области в летний период 2017 года.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

7 июля – 11.00-13.00

Природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему «Ответственность за нарушение порядка обращения с биологическими отходами».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства в этой сфере можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30 и помощникам природоохранного прокурора Глебову Сергею Валерьевичу по телефону 45-43-03, Овечкиной Людмиле Евгеньевне по телефону 45-70-72.

7 июля - 12.00

В детской поликлинике № 5 г.Мурманска будет проводиться мониторинг доступной среды в рамках реализации партийных проектов «Здоровье - детям» и «Единая страна – доступная среда». В мероприятии примут участие: депутат Совета депутатов г.Мурманска Александр Капиносов; председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин; председатель общественной организации Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» Валентина Кислякова.

г.Мурманск, ул. Инженерная, 1а. Детская поликлиника № 5 г.Мурманска.

7 июля - 15.00

Пресс-конференция, посвященная мотослёту «Мотобухта – 2017». Традиционный слет мототуристов, проводящий на Кольском полуострове с 2010 года, за свою историю несколько раз менял место проведения, давая возможность гостям слета познакомиться со всем многообразием природы Заполярья. Слёт «Мотобухта – 2017» проходил на территории Терского района с 30 июня по 2 июля при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Атомоход-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии.

8 июля – 12.00

Образовательный проект «CASIO G-SHOCK «GTOUR 2017» в Мурманске. Он реализуется в партнерстве с Центром поддержки предпринимательства Мурманской области. Это мероприятие полностью раскроет потенциал будущих бизнесменов в уличной культуре, зарядит позитивом, положительными эмоциями, опытом, новыми крутыми знакомствами и поможет прикоснуться к альтернативному искусству.

На образовательную миссию в Мурманск отправляются: Дима Оскес – выдающийся граффити-райтер и организатор самого масштабного мероприятия в России, которое объединяет актуальную субкультурную моду, визуальные коммуникации и альтернативное современное искусство. Он прочитает лекцию на тему: «История создания самой большой локальной выставки об уличной культуре – «FACES&LACES». Как организовать масштабное субкультурное событие в России».

Дарья Уточка и Анастасия Пилепчук - за время существования их дуэта девушки успели объехать с гастролями полстраны, а также были приглашены в Европу – Лондон, Париж и Ригу.

Георгий Яшин - основатель одного из самых известных молодёжных российско-американских брендов уличной одежды – «ZIQ & YONI», «TRPL BLACK». Георгий Яшин расскажет историю создания «ZIQ& YONI: как вырасти от 50 футболок до глобальных проектов. Первая сникер-химчистка в России: путь от идеи до воплощения за 60 дней».

Принять участие можно уже сейчас в официальной группе тура «ВКонтакте»: vk.com/gshocktour vk.com/gtour_mur

г.Мурмнск, ул. Александра Невского, 93. «Roxy» – открытое творческое пространство.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

7 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.