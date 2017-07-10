пос.Коашва

11 июля – 17.00-18.00

Руководитель следственного отдела по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Скрундь Михаил Антонович проведёт приём граждан по вопросам деятельности следственного отдела.

пос.Коашва, 13. Телефон следственного отдела по городу Апатиты для уточнения информации и записи на приём: (881555) 6-35-20, обращаться ежедневно в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45.

г.Кировск

10 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Кировске специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Кировск, ул. Советской Конституции, 6.

г.Апатиты

10 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. В Апатитах специалисты проверят законность перепланировки жилого помещения.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 58.

г.Полярный

10 июля - 11.00

Выезд Передвижной детской библиотеки в Полярный. Специалисты Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для ребят развлекательную программу с веселыми играми и конкурсами.

г.Полярный, ул. Гагарина, 1. Школа № 2.

г.Мурманск

10 июля - 11.00

Познавательная программа «Зелёные уроки» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 27.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зооуголок.

10 июля - 12.00

На побережье озера Среднее высадится экологический десант. Неравнодушные к природе Заполярья жители примут участие в экологической акции по очистке побережья озера Среднее от грязи и мусора. Среди них – активисты народного фронта, представители общества молодых инвалидов «Валентина-плюс». Организаторы приглашают присоединиться к акции всех желающих, инвентарь выдадут.

г.Мурманск, озеро Среднее, берег со стороны Верхнеростинского шоссе, 33.

14 июля - 11.00-13.00

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.

На вопросы по «телефону горячей линии» (8152) 44-09-39 ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.