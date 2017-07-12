Неэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страныРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизм
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.07.17 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

12 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Нивский

12 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Нивском.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

ЗАТО Видяево

12 июля - 10.00

Приём директора и специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Видяево.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

с.Алакуртти

12 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Кола

12 июля – 11.00-13.00

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков года проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Колы. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12а. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Мурманск

12 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Пищевиков, 10/11; ул. Тарана, 21; ул. Новое Плато, 3; ул. Свердлова, 30; пр. Флотский, 1; просп. Ленина, 83.

12 июля - 15.00

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области планируется проведение совместного брифинга с участием руководителя следственного отдела по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Реброва Евгения Ильича и заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Лобова Дениса Анатольевича. Тема: «О возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в посёлке Мурмаши Кольского района Мурманской области 24 июня 2017 года в гараже тела мужчины».

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

13 июля – 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа  Дурягина планируется проведение  заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона,  занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий области. В ходе мероприятия планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области за январь-май 2017 года, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

Также в повестку дня предстоящего заседания рабочей группы включён вопрос о нарушении трудовых прав работников в ООО «Мончегорский механический завод».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  малый зал заседаний.

14 июля - 11.00-13.00 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.

На вопросы по «телефону горячей линии» (8152) 44-09-39 ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодежный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
Комментарий к новости:В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»
Anatoly
11.07.17 12:17
Интересно, а от чего нам надо страховать квартиры? Наводнений нет, ураганов нет... Он пожаров, что ли? Уже 30 лет живу в своей квартире и ничего не было, а скоро придётся за это ещё и приплачивать стр
Комментарий к новости:В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
Василий
11.07.17 09:43
интересно девки пляшут! Я 2 июля дважды проходил по Кольскому мосту - утром и днём, так там вообще никого не было - кабинки пустые были.
Комментарий к новости:В ООО «Рубикон», осуществляющем контроль Кольского моста, обнаружены многочисленные нарушения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30«Я не знаю, как она делает это». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 14 серия (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуМировые цены на нефть растут, подталкивая рубль к ростуКурс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июляВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика