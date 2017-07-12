с.Ловозеро

12 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Нивский

12 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Нивском.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

ЗАТО Видяево

12 июля - 10.00

Приём директора и специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Видяево.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 8.

с.Алакуртти

12 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Кола

12 июля – 11.00-13.00

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков года проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Колы. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Кола, ул. Андрусенко, 12а. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Мурманск

12 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Пищевиков, 10/11; ул. Тарана, 21; ул. Новое Плато, 3; ул. Свердлова, 30; пр. Флотский, 1; просп. Ленина, 83.

12 июля - 15.00

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области планируется проведение совместного брифинга с участием руководителя следственного отдела по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Реброва Евгения Ильича и заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Лобова Дениса Анатольевича. Тема: «О возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в посёлке Мурмаши Кольского района Мурманской области 24 июня 2017 года в гараже тела мужчины».

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

13 июля – 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина планируется проведение заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий области. В ходе мероприятия планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области за январь-май 2017 года, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

Также в повестку дня предстоящего заседания рабочей группы включён вопрос о нарушении трудовых прав работников в ООО «Мончегорский механический завод».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

14 июля - 11.00-13.00

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.

На вопросы по «телефону горячей линии» (8152) 44-09-39 ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодежный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.