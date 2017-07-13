снп.Зареченск

13 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске.

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

пгт.Зеленоборский

13 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Зеленоборском. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

пгт.Зеленоборский, ул. Заводская, 17.

с.Ковдозеро

13 июля - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская. Библиотека.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Мурманск

13 июля – 10.00-16.00

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит День открытых дверей для предпринимателей. Основная его цель – профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. Мероприятие будет проходить в центральном аппарате управления и во всех территориальных отделах, расположенных в муниципальных образованиях.

С 10.00 до 16.00 юридические лица и индивидуальные предприниматели, представители предпринимательского сообщества могут получить консультации по вопросам законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, а с 11.00 до 13.00 – принять участие в публичном обсуждении правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. Обзор правоприменительной практики проводится в рамках реализации направления «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований» паспорта приоритетного проекта реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Публичные обсуждения посвящены практике применения санитарного законодательства в сфере зашиты прав потребителей, выявлению проблемных вопросов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также предупреждению нарушения хозяйствующими субъектами.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области.

13 июля – 11.00

Под председательством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина планируется проведение заседания рабочей группы, созданной с целью мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере региона, занятости населения Мурманской области и финансово-экономического состояния системообразующих предприятий области. В ходе мероприятия планируется обсудить итоги мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих промышленных предприятий Мурманской области за январь-май 2017 года, а также ситуацию в регионе с высвобождением рабочих мест.

Также в повестку дня предстоящего заседания рабочей группы включён вопрос о нарушении трудовых прав работников в ООО «Мончегорский механический завод».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, малый зал заседаний.

13 июля - 17.00

В последнее время участились случаи использования общеузнаваемых символов Победы Великой Отечественной войны в коммерческой рекламе. В настоящее время фракция «Единой России» в Госдуме разрабатывает законопроект, направленный на то, чтобы пресечь неэтичное использование символов Победы в коммерческих целях. Цель круглого стола – сформулировать предложения в данный законопроект. По итогам дискуссионной площадки все озвученные мнения ее участников будут обобщены и направлены в Государственную Думу.

Состоится дискуссионная площадка в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» на тему: «Символы Победы. Как исключить использование символов в маркетинговых целях?». В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Михаил Белошеев; представители региональных общественных организаций, Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, предпринимательского сообщества, педагоги, члены регионального Общественного совета по партийному проекту «Историческая память».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Офис регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

14 июля - 11.00-13.00

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.

На вопросы по «телефону горячей линии» (8152) 44-09-39 ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.