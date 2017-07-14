нп.Белое море

14 июля - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Белое Море.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

14 июля - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Ковдор

18 июля

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича для личного приёма граждан. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Ковдор, ул. Кирова, 19.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Мурманск

14 июля - 11.00-13.00

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.

На вопросы по «телефону горячей линии» (8152) 44-09-39 ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко.

14 июля - 11.00

В Социально-реабилитационном отделении Мурманского комплексного центра социального обслуживания в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» состоится акция Мурманского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» «Предупрежден – значит, вооружен. Как не попасться на финансовую удочку». В ходе акции активисты «Молодой Гвардии Единой России» проведут презентацию пособия, посвященного вопросам борьбы с мошенничеством, и раздадут всем желающим брошюру.

В мероприятии примут участие: депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева; руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко; посетители центра.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение Мурманского комплексного центра социального обслуживания.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодежный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

14 июля - 15.00-17.00

И.о. главного врача ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» Гришко Борис Васильевич.

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.