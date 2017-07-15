Во время патрулирования на Имандре инспекторы спасли чайкуВ Мурманске капитальный ремонт будет проводиться и в домах, за жильцами которых числится долг
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Мурманская область. Арктика15.07.17 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

17-29 июля - 15.00

Старт программы для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа дает возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

п.Зверосовхоз

17 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Зверосовхозе.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

17 июля - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Кильдинстрое.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Ковдор

18 июля

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича для личного приёма граждан. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Ковдор, ул. Кирова, 19.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

г.Мурманск

15 июля - 16.30

Возвращение группы детей (534 человека) с отдыха в оздоровительных лагерях Краснодарского края.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293.

16 июля - 20.45

Отправление группы детей (24 человека) в санаторий «Здравница», г. Евпатория.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 91.

17 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 28; ул. Марата, 23; ул. Зои Космодемьянской, 34; ул. Павлика Морозова, 4а.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

 

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