г.Кандалакша

18-29 июля - 15.00

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа дает возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Ковдор

18 июля

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича для личного приёма граждан. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приемом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Ковдор, ул. Кирова, 19.

г.Полярные Зори

21 июля – 9.00-10.30

Федеральный инспектор по Мурманской области Бодягин Андрей Владимирович проведёт приём граждан в городе Полярные Зори с подведомственной территорией. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в приёмной главы муниципального образования город Полярные Зори или по телефону (881532) – 7-41-71.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация города Полярные Зори, зал совещаний.

г.Мончегорск

18 июля – 11.00-13.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры г.Мончегорска. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями Федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская набережная, 52/9. Прокуратура г.Мончегорска. Приём будет осуществляться без предварительной записи.

с.Ловозеро

18 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО Александровск

18-23 июля

В Долине Славы будет проходить молодёжная патриотическая экспедиция «Наследие», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья. В экспедиции примут участие молодые люди от 12 до 35 лет обучающиеся в образовательных учреждениях и работающие на предприятиях городов ЗАТО Александровск.

Основная цель экспедиции – патриотическое воспитание молодежи, изучение истории родного края, приобщение подростков и молодёжи к реставрационно-восстановительной деятельности, обучение их походным навыкам в условиях Крайнего Севера.

Участники экспедиции проведут благоустройство территории вокруг памятников и воинских захоронений Долины Славы, восстановительные работы на оборонительных рубежах времён Великой Отечественной войны.

Организаторы экспедиции – Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи Александровска при поддержке администрации ЗАТО.

Мурманская область, Долина Славы.

пгт. Мурмаши

18 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

21 июля -12.00-13.00

Заместитель руководителя следственного отдела по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Саенко Сергей Игоревич проведёт приём граждан по вопросам деятельности следственного отдела.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 15. Администрация пос.Мурмаши. Телефон для уточнения информации и записи на приём (815-55) 6-35-20.

г.Мурманск

18 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением, законность перепланировки, качество капитального ремонта.

г.Мурманск, ул. Бондарная, 9; ул. Полярные Зори, 25/1; просп. Ленина, 31; просп. Кольский, 128.

18 июля - 10.00

Рабочая встреча заместителя губернатора Евгения Никоры с представителями компании «Виндлайф Кола Ветро ЛЛ1» (Нидерланды).

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», VI этаж, зал № 2.

18 июля - 10.00

Состоится очередной «Урок здоровья» в рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее» и «Здоровье - детям». Напомним, что в летних городских оздоровительных лагерях г. Мурманска в настоящее время проводится серия профилактических акций – «Уроков здоровья», старт которой был дан 30 июня. В мероприятии примут участие: председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Здоровье - детям», главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич; заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманск Прямикова Тамара Ивановна; директор муниципальной стоматологии «Дента» Елпанова Татьяна Анатольевна; специалист Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи Гетманов Алексей Сергеевич; учащиеся и педагогический состав гимназии № 8 г.Мурманска.

г.Мурманск, ул. Книповича, 35, корпус 2. Гимназия № 8.

18 июля - 11.00

Состоится пресс-конференция начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Валерьевича Баталова. Он подведёт итоги работы органов внутренних дел региона по основным направлениям служебной деятельности за первое полугодие 2017 года и ответит на вопросы журналистов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 64. Здание УМВД России по Мурманской области, ауд. № 103В.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

22 июля – 14.00

Состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра». Принять участие может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Тимофеевой Александре.

Тимофеева Александра Сергеевна – участник спортивного клуба «Crossfit Мурманск», одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребёнок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилиатация после аварии и ещё одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка земляков.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сквер.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодежный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.