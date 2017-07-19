с.Ловозеро

19 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Ура-Губа

19 июля - 10.30

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Ура-Губе.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

пгт.Печенга

19 июля - 11.00

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Печенге.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

с.Белокаменка

19 июля - 12.30

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Белокаменке.

с.Белокаменка, здание Дома культуры.

г.Кандалакша

19-29 июля - 15.00

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа дает возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Полярные Зори

21 июля – 9.00-10.30

Федеральный инспектор по Мурманской области Бодягин Андрей Владимирович проведёт приём граждан в городе Полярные Зори с подведомственной территорией. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в приёмной главы муниципального образования город Полярные Зори или по телефону (881532) – 7-41-71.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация города Полярные Зори, зал совещаний.

ЗАТО Александровск

19-23 июля

В Долине Славы проходит молодёжная патриотическая экспедиция «Наследие», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья. В экспедиции примут участие молодые люди от 12 до 35 лет обучающиеся в образовательных учреждениях и работающие на предприятиях городов ЗАТО Александровск.

Основная цель экспедиции – патриотическое воспитание молодежи, изучение истории родного края, приобщение подростков и молодёжи к реставрационно-восстановительной деятельности, обучение их походным навыкам в условиях Крайнего Севера.

Участники экспедиции проведут благоустройство территории вокруг памятников и воинских захоронений Долины Славы, восстановительные работы на оборонительных рубежах времён Великой Отечественной войны.

Организаторы экспедиции – Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи Александровска при поддержке администрации ЗАТО.

Мурманская область, Долина Славы.

пгт. Мурмаши

21 июля -12.00-13.00

Заместитель руководителя следственного отдела по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Саенко Сергей Игоревич проведёт приём граждан по вопросам деятельности следственного отдела.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 15. Администрация пос.Мурмаши. Телефон для уточнения информации и записи на приём (815-55) 6-35-20.

г.Мурманск

19 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения электроснабжением, законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 19; ул. Пономарева, 8; ул. Полухина, 12б; ул. Софьи Перовской, 14; ул. Маяковского, 25.

19 июля - 10.00

Заместитель губернатора Евгений Никора проверит ход работ по реконструкции Мурманского областного драматического театра.

г.Мурманск, просп.Ленина, 49. Мурманский областной театр драмы.

19 июля – 15.00-16.30

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области от 18.09.2015 № 3 в помещении правительства Мурманской области состоится приём граждан по вопросам противодействия коррупции.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

19 июля - 16.20

Выезд группы детей на отдых в Самарскую область. На отдых в детский оздоровительный лагерь «Космос-2» Самарской области отправляются 374 ребёнка.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 597Ч.

22 июля – 14.00

Состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра». Принять участие может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Тимофеевой Александре.

Тимофеева Александра Сергеевна – участник спортивного клуба «Crossfit Мурманск», одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребёнок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилиатация после аварии и ещё одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка земляков.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сквер.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.