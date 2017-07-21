г.Кандалакша

21-29 июля

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Полярные Зори

21 июля – 9.00-10.30

Федеральный инспектор по Мурманской области Бодягин Андрей Владимирович проведёт приём граждан в городе Полярные Зори с подведомственной территорией. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в приёмной главы муниципального образования город Полярные Зори или по телефону (881532) – 7-41-71.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1. Администрация города Полярные Зори, зал совещаний.

ЗАТО Александровск

21-23 июля

В Долине Славы проходит молодёжная патриотическая экспедиция «Наследие», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья. В экспедиции примут участие молодые люди от 12 до 35 лет обучающиеся в образовательных учреждениях и работающие на предприятиях городов ЗАТО Александровск.

Основная цель экспедиции – патриотическое воспитание молодежи, изучение истории родного края, приобщение подростков и молодёжи к реставрационно-восстановительной деятельности, обучение их походным навыкам в условиях Крайнего Севера.

Участники экспедиции проведут благоустройство территории вокруг памятников и воинских захоронений Долины Славы, восстановительные работы на оборонительных рубежах времён Великой Отечественной войны.

Организаторы экспедиции – Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи Александровска при поддержке администрации ЗАТО.

Мурманская область, Долина Славы.

г.Заполярный

21 июля - 15.00

Выездной приём директора и специалистов центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в Заполярном.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

п.Шонгуй

21 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в поселке Шонгуй.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

21 июля - 12.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в посёлке Пушной.

п.Пушной, ул.Центральная, 14.

пгт. Мурмаши

21 июля -12.00-13.00

Заместитель руководителя следственного отдела по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Саенко Сергей Игоревич проведёт приём граждан по вопросам деятельности следственного отдела.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 15. Администрация пос.Мурмаши. Телефон для уточнения информации и записи на приём (815-55) 6-35-20.

г.Мурманск

21 июля - 11.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится повторный общественный рейд в магазин торговой сети «Магнит». Цель мероприятия: проверка устранения нарушений, обнаруженных общественными контролерами в ходе первого рейда. В мероприятии примут участие: руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена», депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин.

г.Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, 21.

21 июля - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Повестка заседания: 1. О присвоении инвестиционному проекту «Строительство и последующая эксплуатация рыбоперерабатывающего завода в г.Мурманск» статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области с целью отнесения проекта к масштабным инвестиционным проектам (докладчики: Доманов Алексей Григорьевич - генеральный директор ООО «РПК Гавань»; Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 2. О предоставлении АО «Тандер» мер государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организаций при реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области «Региональный распределительный центр» (докладчики: Овчинников Евгений Александрович – директор по инвестиционной политике АО «Тандер»; Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

21 июля - 15.00

Встреча с руководителями общественных организаций ветеранов для подготовки проекта доклада «О проведении государственной политики в отношении ветеранов». Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева проведёт рабочую встречу, участники которой обсудят информацию для подготовки раздела «Особенности работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации по улучшению социально-экономического положения ветеранов» проекта доклада «О проведении государственной политики в отношении ветеранов». В совещании примут участие специалисты Министерства социального развития Мурманской области и руководители общественных организаций ветеранов.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 46а. Министерство социального развития Мурманской области, актовый зал, IV этаж.

22 июля – 14.00

Состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра». Принять участие может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Тимофеевой Александре.

Тимофеева Александра Сергеевна – участник спортивного клуба «Crossfit Мурманск», одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребёнок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилиатация после аварии и ещё одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка земляков.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сквер.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июля – 14.00-19.00

Для потенциальных и начинающих предпринимателей состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является выбор участниками наиболее приемлемой и жизнеспособной для реализации бизнес-идеи. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить ответы на следующие вопросы: что такое бизнес-идея и как правильно ее выбрать; источники возникновения бизнес-идеи; типичные ошибки при поиске бизнес-идеи; критерии отбора бизнес-идеи; подходы к оценке бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идеи.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Шерстнёва, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Генерация бизнес-идеи» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/541866 по 25 июля 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

Июль

График личного приёма граждан главными врачами медицинских организаций, действующих на территории областного центра, в Министерстве здравоохранения Мурманской области в июле 2017 года:

21 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» Белозерова Светлана Чеславовна.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.