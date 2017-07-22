г.Кандалакша

22-29 июля

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

ЗАТО Александровск

22 и 23 июля

В Долине Славы проходит молодёжная патриотическая экспедиция «Наследие», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 73-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья. В экспедиции примут участие молодые люди от 12 до 35 лет обучающиеся в образовательных учреждениях и работающие на предприятиях городов ЗАТО Александровск.

Основная цель экспедиции – патриотическое воспитание молодежи, изучение истории родного края, приобщение подростков и молодёжи к реставрационно-восстановительной деятельности, обучение их походным навыкам в условиях Крайнего Севера.

Участники экспедиции проведут благоустройство территории вокруг памятников и воинских захоронений Долины Славы, восстановительные работы на оборонительных рубежах времён Великой Отечественной войны.

Организаторы экспедиции – Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи Александровска при поддержке администрации ЗАТО.

Мурманская область, Долина Славы.

сп.Тулома

24 июля - 11.00

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Туломе.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

22 июля – 14.00

Состоится турнир по функциональному многоборью «Сила добра». Принять участие может каждый, выбрав для себя любой уровень заданий: простой, средний и продвинутый. Взнос для участников добровольный, все вырученные средства пойдут на помощь Тимофеевой Александре.

Тимофеева Александра Сергеевна – участник спортивного клуба «Crossfit Мурманск», одна воспитывает двух дочерей: Софию и Аишу. Аиша ребёнок-инвалид (синдром Маркуса-Гунна), которому требуется реабилитация. 20 июня семья попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала мать и обе девочки. Старшей дочери Софии также требуется реабилиатация после аварии и ещё одна операция. Сама Александра на данный момент передвигается на костылях. Семье именно сейчас необходима помощь и финансовая поддержка земляков.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сквер.

22 июля – 14.00

Пройдёт Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Организаторы квеста в Мурманской области - региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

На этот раз квест будет посвящен вкладу тружеников тыла в Великую Победу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал символом борьбы и несгибаемости советского народа. Большие потери советских войск, взятие городов, стремительное приближение немцев к Москве – необходимо было сосредоточить все силы для борьбы с врагом: организовать промышленное производство и обеспечить фронт необходимым количеством военной техники. Простые граждане проявили патриотизм, выдержку, показали образец трудового подвига.

Участники квеста погрузятся в исторические события 1943 года и узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста будут основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла.

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте от 14 лет. Состав команды от 3 до 8 человек. Заявки принимаются в срок до 22 июля 2017 года по адресу электронной почты: irina.gaponova.97@mail.ru.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

27 июля – 14.00-19.00

Для потенциальных и начинающих предпринимателей состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является выбор участниками наиболее приемлемой и жизнеспособной для реализации бизнес-идеи. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить ответы на следующие вопросы: что такое бизнес-идея и как правильно ее выбрать; источники возникновения бизнес-идеи; типичные ошибки при поиске бизнес-идеи; критерии отбора бизнес-идеи; подходы к оценке бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идеи.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Шерстнёва, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Генерация бизнес-идеи» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/541866 по 25 июля 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.