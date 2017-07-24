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Мурманская область. Арктика24.07.17 07:49

Делу - время

г.Кандалакша

24-29 июля

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

сп.Тулома

24 июля - 11.00

Выездной приём специалистов центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Туломе.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Мурманск

27 июля – 14.00-19.00

Для потенциальных и начинающих предпринимателей состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является выбор участниками наиболее приемлемой и жизнеспособной для реализации бизнес-идеи. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить ответы на следующие вопросы:  что такое бизнес-идея и как правильно ее выбрать;  источники возникновения бизнес-идеи; типичные ошибки при поиске бизнес-идеи; критерии отбора бизнес-идеи; подходы к оценке бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идеи.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Шерстнёва, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Генерация бизнес-идеи» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/541866 по 25 июля 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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Vladimir
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sosed51
24.07.17 08:57
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Павел
22.07.17 08:56
Молодцы наши спасатели! На видео круто выступают, надеюсь, что и в жизни так же.
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