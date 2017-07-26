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Мурманская область. Арктика26.07.17 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

26 июля - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кандалакша

26-29 июля

Стартовала программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Заозёрск

26 июля - 10.00

Выездной приём директора и специалистов Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Заозёрске.

г.Заозёрск, ул. Матроса Рябинина, 25.

ЗАТО г.Североморск

27 июля

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича для личного приёма граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

пгт.Верхнетуломский

26 июля - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Верхнетуломском.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

г.Мурманск

26 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, законность перепланировки.

г.Мурманск, ул. Достоевского, 31; ул. Александрова, 30/2; пер. Арктический, 8; ул. Сивко, 3; просп. Героев-североморцев, 7/2; ул. Маяковского, 25.

26 июля – 10.00-13.00

«Горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве и о судебных приставах.

Сообщить о нарушениях закона в указанной сфере, а также задать свои вопросы по теме «горячей линии» можно прокурору отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Джулеву Денису Александровичу по телефону 47-29-23.

26 июля - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области. В повестке заседания – рассмотрение результатов социологического опроса населения, проведенного в целях выявления уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в 2016 году, и результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  средний подъезд, IV этаж, малый зал.

26 июля – 11.00-13.00

Руководитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковник юстиции Яковлев Александр Юрьевич будет осуществлен выезд для личного приёма граждан. В указанное время граждане могут обращаться к руководителю ВСУ по СФ по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с его проведением, можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23».

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы,  1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

26 июля - 14.30

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведёт заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. В центре внимания – подведение предварительных итогов реализации программ комплексного развития моногородов и программ «5 шагов благоустройства», а также реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития Кировск. В ходе заседания планируется оценить степень достижения контрольных целевых значений показателей результативности программ развития, а также обсудить проекты потенциальных резидентов ТОСЭР Кировск.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области,  первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

27 июля – 14.00-19.00

Для потенциальных и начинающих предпринимателей состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является выбор участниками наиболее приемлемой и жизнеспособной для реализации бизнес-идеи. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить ответы на следующие вопросы:  что такое бизнес-идея и как правильно ее выбрать;  источники возникновения бизнес-идеи; типичные ошибки при поиске бизнес-идеи; критерии отбора бизнес-идеи; подходы к оценке бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идеи.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Шерстнёва, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Генерация бизнес-идеи» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/541866 по 25 июля 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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