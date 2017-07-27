г.Кандалакша

27-29 июля

Завершается программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Кировск

27 июля - 11.00

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области – Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова в Кировске примет участие в приёмке фасада многоквартирного дома.

г.Кировск, просп. Ленина, 9, просп. Ленина, 5; просп. Ленина, 21а; ул. Юбилейная, 7.

27 июля - 12.00

Осмотр реконструкции автотранспортной развязки в Кировске в рамках выездного заседания рабочей группы по общественному контролю за ходом реализации регионального инвестпроекта «Создание ТРК «Хибины». После осмотра объекта в администрации Кировска начнётся заседание рабочей группы по общественному контролю за ходом реализации инвестиционного проекта Мурманской области «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» при Совете по туризму Мурманской области. Затем члены группы продолжат осмотр объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры, реализуемых в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».

г.Кировск, просп.Ленина, 17. Администрация горда Кировска.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

ЗАТО г.Североморск

27 июля

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Федоровича для личного приёма граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 3.

г.Мурманск

27 июля – 14.00-19.00

Для потенциальных и начинающих предпринимателей состоится тренинг «Генерация бизнес-идеи», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является выбор участниками наиболее приемлемой и жизнеспособной для реализации бизнес-идеи. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить ответы на следующие вопросы: что такое бизнес-идея и как правильно ее выбрать; источники возникновения бизнес-идеи; типичные ошибки при поиске бизнес-идеи; критерии отбора бизнес-идеи; подходы к оценке бизнес-идеи, SWOT-анализ бизнес-идеи.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Шерстнёва, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Генерация бизнес-идеи» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/541866 по 25 июля 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 2-й этаж.

28 июля - 10.00

В региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко. В ходе приёма будут рассмотрены вопросы оформления инвалидности, обеспечения лекарственными препаратами мурманчан.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.