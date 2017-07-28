г.Кандалакша

28 и 29 июля

Завершается программа для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

нп.Высокий

28 июля - 10.30

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке Высокий.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

г.Мурманск

28 июля - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении Мурманской области из федерального бюджета межбюджетных субсидий в 2016 году (поручение президента Российской Федерации от 4.02.2015 № Пр-201). Докладчик: Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области. 2. Об исполнении распоряжения губернатора Мурманской области от 25.10.2016 № 146-РГ «Об активизации работы по снижению задолженности потребителей Мурманской области за коммунальные услуги». Докладчик: Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. Содокладчики: Лихолат Александр Павлович – глава администрации муниципального образования Кольский район, Степанов Алексей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Мурманэнергосбыт». 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Кандалакшский район. Докладчик: Павлов Михаил Сергеевич – глава муниципального образования Кандалакшский район. 4. О результатах мониторинга хода исполнения порядка рассмотрения документов, утвержденного постановлением правительства Мурманской области от 28.10.2016 № 533-ПП/11 «О реализации закона Мурманской области от 24.12.2015 № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». Докладчик: Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 5. Отчёт о результатах деятельности комитета по труду и занятости населения Мурманской области. Докладчик: Бережный Константин Николаевич – председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области. 6. О комплексе мер по финансовому, материально-техническому и кадровому укреплению органов и учреждений государственной ветеринарной службы Мурманской области. Докладчик: Гомерова Виктория Борисовна – и.о. председателя комитета по ветеринарии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, , средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

28 июля - 10.00

В региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Алексеевна Кусайко. В ходе приёма будут рассмотрены вопросы оформления инвалидности, обеспечения лекарственными препаратами мурманчан.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

28 июля - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович проведёт приём граждан.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

28 июля - 16.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественном вечере, посвященном Дню Военно-морского флота России. На торжественном вечере состоится вручение региональных наград отличившимся военнослужащим Северного флота.

г.Североморск, ул. Вице-адмирала Падорина, 2. Дворец культуры «Строитель».