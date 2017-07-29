п.Титовка

29 июля - 11.00

Открытие волонтерской экологической акции «Для природы важен каждый» (контрольно-пропускной пункт «Титовка»). В рамках акции предусмотрено проведение 29 и 30 июля субботника на территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний».

Печенгский район, п.Титовка.

г.Кандалакша

29 июля

Завершение программы для волонтеров «Нескучные каникулы». Программа даёт возможность ее участникам – юношам и девушкам до 20 лет – получить новые навыки и знания в сфере добровольчества от коллег и опытных кураторов. Она включает в себя интенсивный курс тренингов, семинаров, конкурсов и мастерских, направленных на развитие добровольчества.

г.Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8. Сектор по работе с молодёжью «Содействие».

г.Кировск

31 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кировске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Кировск, ул. Кондрикова, 4.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

29 июля - 16.20

Выезд группы детей на отдых в Краснодарский край. На отдых отправляются 470 детей.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 293.

31 июля - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Старостина, 32; просп. Героев-североморцев, 67; ул. Павлика Морозова, 2/11; ул. Карла Либкнехта, 9; ул. Буркова, 11/18.