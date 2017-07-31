Делу - время
г.Кировск
31 июля - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Кировске. Специалисты проверят законность перепланировки.
г.Кировск, ул. Кондрикова, 4.
г.Апатиты
14 августа – 10.00-17.00
Ярмарка «Медовый спас».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.
26-27 августа – 10.00-17.00
Ярмарка «Урожай-2017».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.
г.Мурманск
31 июля - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Старостина, 32; просп. Героев-североморцев, 67; ул. Павлика Морозова, 2/11; ул. Карла Либкнехта, 9; ул. Буркова, 11/18.