Мурманская область. Арктика01.08.17 07:50
Делу - время
с.Ловозеро
1 августа - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
г.Апатиты
14 августа – 10.00-17.00
Ярмарка «Медовый спас».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.
26-27 августа – 10.00-17.00
Ярмарка «Урожай-2017».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.
пгт. Мурмаши
1 августа - 9.00
Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.
пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.
Комментарии
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Последние комментарии
Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
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