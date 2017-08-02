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Мурманская область. Арктика02.08.17 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

2 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

пгт.Молочный

2 августа - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Молочном.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

2 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, пр. Рыбный, 4; просп. Ленина, 55; ул. Копытова, 14.

2 августа - 11.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в митинге, посвященном 87-й годовщине образования ВДВ России.

г.Мурманск, просп. Ленина, 2. Сквер у Первомайского районного  суда, памятник мурманчанам, погибшим при защите Отечества – «Разорванное сердце».

2 августа - 11.00

В УМВД России по Мурманской области состоится совместный брифинг полиции и УФСИН России по Мурманской области, посвященный профилактике повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За полгода в Заполярье полицейскими выявлено 178 фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения, по которым возбуждены уголовные дела в порядке ст. 264.1 УК РФ. Сотрудники полиции отмечают, что среди задержанных водителей имеются злостные нарушители, которые уже осуждены за данное преступление и снова садятся за руль в состоянии опьянения. Так, житель Североморска 1987 года рождения только в 2017 году четыре раза был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии опьянения за рулем своего автомобиля.

На брифинге сотрудники полиции доведут статистику и особенности расследования уголовных дел данной категории, а также меры, которые принимаются полицейскими в целях профилактики повторного управления автомобилем в нетрезвом виде. Представители УФСИН расскажут о том, как и где осужденные за данные преступления отбывают наказание и какая работа проводится с ними сотрудниками уголовно-исполнительной системы Мурманской области в целях профилактики повторных правонарушений.

г.Мурманск, просп. Ленина, 64. УМВД России по Мурманской области,  ауд. № 103.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

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