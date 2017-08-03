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Мурманская область. Арктика03.08.17 07:50

Делу - время

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

3 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, законность перепланировки.

г.Мурманск, просп. Кольский, 33; ул. Полярные Зори, 12, 17/2; ул. Гагарина, 45; ул. Старостина, 45.

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о:  базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

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Последние комментарии

Алекс
03.08.17 11:46
простым языком - это смотрящие за регионом от ВВП
Комментарий к новости:Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова
ФунтиК
03.08.17 11:02
Чем эти люди заняты? Что они конкретно делают? Шаркуны коридорные!!!
Комментарий к новости:Губернатору Марине Ковтун представили нового главного федерального инспектора по Мурманской области Алексея Маякова
Kirill
03.08.17 08:47
С первого взгляда идея хорошая, но хотелось бы узнать, а не будет ли в приямок бака попадать грунтовая вода? а как проводить санобработку такого "бункера"? надо в него залазить? а если кто-то бросит в
Комментарий к новости:«Бункер» под мусор защитит двор и оставит городских чаек без еды
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