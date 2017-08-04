г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

4 августа

Состоится выезд заместителя руководителя следственного управления полковника юстиции Степанова Кондратия Фёдоровича для личного приёма граждан по вопросам, относящимся к компетенции ведомства.

Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с приёмом можно в рабочие дни по телефонам отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а.

г.Мурманск

4 августа - 11.00

Губернатор Марина Ковтун посетит площадку строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО.

Автодорога Р-21 «Кола», после знака 178 км – поворот направо.

4 августа - 13.00

Гости пресс-центра «Мурманский вестник» – участники проекта «Открытый океан: Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов». Участники проекта «Открытый океан: Архипелаги Арктики. По следам двух капитанов» Ассоциации «Морское наследие России: Исследуем и сохраним» расскажут об итогах первой части экспедиции к архипелагам Новая Земля и Земля Франца Иосифа.

Напомним, в середине июля на яхте «Alter Ego» из Мурманска команда ученых направилась к архипелагу Новая Земля. На первом этапе приоритет был отдан орнитологическим исследованиям по международной программе «Sea Track» (изучение путей миграции гнездящихся в Арктике птиц). Второй этап будет посвящен поискам на Земле Франца Иосифа следов экспедиции Брусилова, судьба которой стала основой романа Вениамина Каверина «Два капитана».

На вопросы ответят: Михаил Тигушкин – капитан яхты «Alter Ego»; Евгений Ферштер – руководитель научно экспедиционнного центра Ассоциации «Морское наследие: Исследуем и сохраним», ответственный за проект; Михаил Карташов – доктор медицинских наук, микробиолог, участник экспедиции «По следам двух капитанов» 2011 года, проводит эксперименты по физическому воздействию на организм человека экстремальных условий; Алексей Ежов – орнитолог, сотрудник Мурманского морского биологического института; Николай Мартынович – сотрудник Музея мирового океана

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

5 августа – 14.00

Редакция «Power Хит Радио» проводит третий кулинарный поединок на свежем воздухе «Рower шашлыкинг» - чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка.

Коллектив редакции решил в очередной раз проверить умение северян приготовить вкусный, сочный и хорошо прожаренный шашлык. В кулинарном поединке на свежем воздухе примут участие более 10 команд (от 3 до 5 человек), заранее подавшие заявки. Перед ними будет стоять задача - за час собрать мангал, развести угли, нанизать мясо на шампуры и по истечении времени сдать оформленное блюдо организаторам проекта на оценку членам жюри.

В жюри входят повар, имеющий десятилетний опыт приготовления шашлыка, эксперт здорового питания и большой любитель мясных блюд, приготовленных на огне. Они будут следить за всем, что происходит на площадке и дополнительно оценивают соблюдение санитарных норм, скорость розжига (с учётом использования минимального количества жидкости для розжига), а также активность команды во время приготовления шашлыка.

Пока команды специалистов по шашлыкам будут готовить мясо на шампурах, зрители смогут поучаствовать в конкурсах от «Power Хит Радио».

В итоге, через час с небольшим жюри определяет обладателей 1, 2 и 3 мест в «Рower шашлыкинг». Команды - победители получают призы от организаторов и партнеров проекта.

г.Мурманск, Ледокольный проезд, 10. База отдыха «Nord Star» (площадка напротив кассы склона).

5 сентября

В Мурманске состоится информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Мероприятие организовано Органом управления Программы для привлечения большего числа потенциальных партнеров и участников текущего конкурса грантов.

Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

В новом программном периоде, который рассчитан до 2020 года, приоритетными направлениями являются жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды; свободная мобильность людей, товаров и знаний.

Второй раунд подачи проектных заявок стартовал 26 июня и завершится 29 сентября 2017 года. В этот раз к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие бизнеса и малого и среднего предпринимательства; улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; содействие обустройству границ и управлению ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно подать заявку на индивидуальную консультацию по конкретному проекту.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан».

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

4 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная станция скорой медицинской помощи» Соколов Павел Александрович.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.