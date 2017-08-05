ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины циники и меркантильные женщины, или Проблемы семейного «трудоустройства»Банкиры отмечают рост спроса на валюту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.08.17 07:50

Делу - время

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Кола

5 августа - 11.00

В Кольском районе пройдёт экологическая акция «Сделаем вместе» в рамках реализации партийного проекта «Экология России». Цель акции – уборка территории. В мероприятии примут участие:  глава администрации Кольского района Александр Лихолат; члены регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия»; представители «Молодой Гвардии Единой России».

г.Кола, просп. Советский, 50. Администрация Кольского района.

ЗАТО г.Сеероморск

8 августа -  10.00-12.00

Управление Росреестра по Мурманской области проводит расширенную «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора. На вопросы по заявленной теме ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко, а также начальники территориальных отделов Управления.

Телефон «горячей телефонной линии» для жителей ЗАТО г.Североморск (81537) 4-91-98  - Воробьев Вадим Вячеславович, начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск.

г.Мурманск

5 августа – 14.00

Редакция «Power Хит Радио» проводит третий кулинарный поединок на свежем воздухе «Рower шашлыкинг» - чемпионат Мурманска по приготовлению шашлыка.

Коллектив редакции решил в очередной раз проверить умение северян приготовить вкусный, сочный и хорошо прожаренный шашлык. В кулинарном поединке на свежем воздухе примут участие более 10 команд (от 3 до 5 человек), заранее подавшие заявки. Перед ними будет стоять задача - за час собрать мангал, развести угли, нанизать мясо на шампуры и по истечении времени сдать оформленное блюдо организаторам проекта на оценку членам жюри.

В жюри входят повар, имеющий  десятилетний опыт приготовления шашлыка, эксперт здорового питания и большой любитель мясных блюд, приготовленных на огне. Они будут следить за всем, что происходит на площадке и дополнительно оценивают соблюдение санитарных норм, скорость розжига (с учётом использования минимального количества жидкости для розжига), а также активность команды во время приготовления шашлыка.

Пока команды специалистов по шашлыкам будут готовить мясо на шампурах, зрители смогут поучаствовать в конкурсах от «Power Хит Радио».

В итоге, через час с небольшим жюри определяет обладателей 1, 2 и 3 мест в «Рower шашлыкинг». Команды - победители получают призы от организаторов и партнеров проекта.

г.Мурманск, Ледокольный проезд, 10. База отдыха «Nord Star» (площадка напротив кассы склона).

5 сентября

В Мурманске состоится информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Мероприятие организовано Органом управления Программы для привлечения большего числа потенциальных партнеров и участников текущего конкурса грантов.

Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

В новом программном периоде, который рассчитан до 2020 года, приоритетными направлениями являются жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды; свободная мобильность людей, товаров и знаний.

Второй раунд подачи проектных заявок стартовал 26 июня и завершится 29 сентября 2017 года. В этот раз к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие бизнеса и малого и среднего предпринимательства; улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; содействие обустройству границ и управлению ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте. Там же можно подать заявку на индивидуальную консультацию по конкретному проекту.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан».

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о:  базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём  северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской  помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5»  Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 175 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Т. Афанасьева
05.08.17 08:47
Такие алкорамки надо устанавливать в войсковых частях страны и в Госдуме. А ещё лучше в каждой автомашине и с системой блокировки в случае наличия алкоголя у водителя.
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Наташа
05.08.17 08:42
А более подробно нельзя было сообщить? А то рассказали, что, где! А кто притащил гранату, когда, кто настучал полицейским, сколько людей эвакуировали, как это происходило, какой дом - 5-этажка или 9-э
Комментарий к новости:Граната в квартире напугала мурманчан и всполошила тревожные службы города
Акакий Акакиевич
04.08.17 15:29
А качество образования будет развиваться влево от обезьяны или вправо? Спасибо за хороший снимок!
Комментарий к новости:Мурманская область получит из федерального бюджета более 800 тысяч рублей на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Мурманск. Городские хроники». Специальный репортаж (12+)13:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика