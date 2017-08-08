с.Ловозеро

8 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

ЗАТО г.Сеероморск

8 августа - 10.00-12.00

Управление Росреестра по Мурманской области проводит расширенную «горячую телефонную линию» по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора. На вопросы по заявленной теме ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко, а также начальники территориальных отделов Управления.

Телефон «горячей телефонной линии» для жителей ЗАТО г.Североморск (81537) 4-91-98 - Воробьев Вадим Вячеславович, начальник межмуниципального отдела по ЗАТО Североморск и Александровск.

пгт. Мурмаши

8 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

8 августа - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Володарского, 10; ул. Полярные Зори, 49/2; ул. Полухина, 14; ул. Планерная, 3; ул. Коминтерна, 11/2.

9 августа – 10.00-12.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций, расположенных на территории округа в части невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в сфере труда можно обратиться по телефону 43-40-61.

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.