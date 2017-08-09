с.Ловозеро

9 августа - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кировск

9 августа – 10.00-18.00

Администрация города Кировска проводит ежегодную универсальную торговую ярмарку «Дары осени». Во время проведения ярмарки будет организована работа выездных буфетов с широким ассортиментом продукции собственного производства. Для детей организованы площадки с батутами, электромобилями и катанием на лошадках.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Дворец культуры.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

6 августа - 9.00-16.00

Межмуниципальный отдел по г.Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области на базе Многофункционального центра города Апатиты проводит «День открытых дверей». Специалисты отдела ответят на вопросы по предоставлению услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 6. МФЦ города Апатиты.

г.Мончегорск

12 августа – 13.00

В Мончегорске стартует захватывающий квест, посвященный городским легендам. Участников ждёт интересный сюжет, загадки и головоломки, которые позволят по-новому взглянуть на город и отлично провести время в хорошей компании. Городской пеший квест откроет серию из трёх квестов «Легенды Мончегорска», которые приурочены к празднованию 80-летия города. Все желающие смогут принять участие и проверить себя на знание родного города и его истории.

Принять участие в квесте легко: надо собрать команду (3-5 человек), прийти 12 августа в 12.00 в «Берег развлечений» и пройти регистрацию. Ровно в час дня ведущий даст старт началу квеста, который продлится три часа. Все задания будут распределены по разным местам города, участники заново познакомятся с интересными фактами о Мончегорске и его известных личностях.

Для прохождения этого познавательного историко – краеведческого квеста потребуются подсказки, которые будут размещены на объектах города, а также участникам помогут агенты. Всех участников ожидают памятные сувениры, а победителей - ценные призы.

После пешего квеста будут ещё автоквест и велоквест «Легенды Мончегорска». На велосипедах проехаться по городу и его окрестностям, решая загадки, можно будет 26 августа, а исследовать Мончегорск на авто – 9 сентября.

г.Мончегорск, городской парк имени Сергея Бровцева, «Берег развлечений».

пгт.Молочный

9 августа - 12.00

Рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в городское поселение Молочный.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

9 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 2, 23, 27, 40; ул. Софьи Перовской, 14; ул. Комсомольская, 6; просп. Ленина, 92; ул. Николаева, 9; ул. Октябрьская, 12; ул. Папанина, 28; пр. Рыбный, 4; ул. Челюскинцев, 9, 11.

9 августа - 9.30

Заместитель губернатора Инна Погребняк проверит ход реализации мероприятий по подготовке к новому учебному году в Мурманском медицинском колледже. В мероприятии также примет участие министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж.

9 августа – 10.00-12.00

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проводится «горячая линия» по вопросу нарушения трудовых прав работников организаций, расположенных на территории округа в части невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы.

С жалобами, заявлениями, вопросами и информацией о нарушении закона в сфере труда можно обратиться по телефону 43-40-61.

10 августа – 11.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на пресс-конференцию, посвященную старту обучения по программе тренинг-курса «Начинающий предприниматель» и старту приёма заявок на получение грантов на создание собственного бизнеса. На пресс-конференции выступят руководство Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и руководитель Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.

г.Мурманск,ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

10 августа – 16.00-18.00

В Мурманске состоится тренинг «Финансовая поддержка», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мерах финансовой поддержки предпринимательству, а также об основных условиях и принципах её получения.

В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой поддержки; видах финансовой поддержки; условиях и процедуре получения финансовой поддержки.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённые эксперты – представители ГОБУ «МРИБИ», НМК «ФОРМАП», корпорации по развитию Мурманской области, а также комитета экономического развития администрации города Мурманска.

Участие бесплатное. Регистрация участников тренинга «Финансовая поддержка» осуществляется по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/547887/ по 9 августа до 16.00.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.