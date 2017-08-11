нп.Белое Море

11 августа - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в посёлке.

нп.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

11 августа - 15.00

выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Лувеньге.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас». На ярмарке в Апатитах будут представлены различные сорта мёда и продукты пчеловодства, свою продукцию предложат медовики Ульяновской, Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Ростовской и других регионов России. Мёд, представленный на ярмарке, будет освящен отцом Константином.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

12 августа – 13.00

В Мончегорске стартует захватывающий квест, посвященный городским легендам. Участников ждёт интересный сюжет, загадки и головоломки, которые позволят по-новому взглянуть на город и отлично провести время в хорошей компании. Городской пеший квест откроет серию из трёх квестов «Легенды Мончегорска», которые приурочены к празднованию 80-летия города. Все желающие смогут принять участие и проверить себя на знание родного города и его истории.

Принять участие в квесте легко: надо собрать команду (3-5 человек), прийти 12 августа в 12.00 в «Берег развлечений» и пройти регистрацию. Ровно в час дня ведущий даст старт началу квеста, который продлится три часа. Все задания будут распределены по разным местам города, участники заново познакомятся с интересными фактами о Мончегорске и его известных личностях.

Для прохождения этого познавательного историко – краеведческого квеста потребуются подсказки, которые будут размещены на объектах города, а также участникам помогут агенты. Всех участников ожидают памятные сувениры, а победителей - ценные призы.

После пешего квеста будут ещё автоквест и велоквест «Легенды Мончегорска». На велосипедах проехаться по городу и его окрестностям, решая загадки, можно будет 26 августа, а исследовать Мончегорск на авто – 9 сентября.

г.Мончегорск, городской парк имени Сергея Бровцева, «Берег развлечений».

г.Кола

11 августа - 10.20

В Мурманской области состоится выездная проверка хода работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда» в Коле и сп.Междуречье, а также мониторинг хода реализации партпроекта «Местный дом культуры» в сп.Междуречье.

Мониторинговая группа совместно с местными жителями проинспектирует ход работ по благоустройству в городе Кола во дворе домов по просп. Защитников Заполярья, 38 и просп. Советский, 43, 45, 47, 49, где проводятся работы по асфальтированию проездов и озеленению; а затем посетят общественную территорию, участвующую в проекте, - у памятника «Воину-победителю» («Кольский «Алеша»).

Затем проверка продолжится в сп.Междуречье, где в рамках «Городской среды» запланировано благоустройство территории у местного Дома культуры. Также в Междуречье будет проведена приемка поставленных и установленных в рамках проекта «Местный дом культуры» кресел в зрительном зале.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 38 и просп. Советский, 43, 45, 47, 49.

сп.Междуречье, ул. Строительная 4а.

г.Мурманск

11 августа - 10.00

Состоится заседание рабочей группы по разработке и реализации комплексной программы социально-экономического развития Ковдорского района. Заседание по вопросу экономического развития муниципального образования Ковдорский район состоится в режиме видеоконференции.

г.Мурманск, просп Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, IV этаж, ситуационный центр.

11 августа - 10.00

Старт образовательной программы «Начинающий предприниматель».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, II этаж.

11 августа - 11.00

Планируется проведение совместной пресс-конференции с участием сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области и прокуратуры Мурманской области. Тема: «В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Мурманска, обвиняемого в разбойных нападениях и двойном убийстве».

г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а. Прокуратура Мурманской области.

11 августа - 12.00

Встреча губернатора Марины Ковтун с физкультурным активом Мурманской области, посвящённая Дню физкультурника.

г.Мурманск, поспр. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

11 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника» Шафиев Константин Риваевич.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.