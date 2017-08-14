снп.Нивский

14 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Нивском.

снп.Нивский, ул. Букина, 2

г.Апатиты

14 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Медовый спас». На ярмарке в Апатитах будут представлены различные сорта мёда и продукты пчеловодства, свою продукцию предложат медовики Ульяновской, Волгоградской, Рязанской, Воронежской, Ростовской и других регионов России. Мёд, представленный на ярмарке, будет освящен отцом Константином.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова.

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мурманск

14 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, ул. Халатина, 15.

14 августа - 16.30

Возвращение группы детей с отдыха в оздоровительном лагере «Космос-2» Самарской области.

г.Мурманск, железнодорожный вокзал, поезд № 597Й.

15 августа в 11.30

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школы № 18 Мурманска примут участие в завершающем мероприятии федеральной социально значимой акции «Задай свой вопрос президенту!». В рамках акции, организованной редакцией всероссийского еженедельника «Классный журнал», дети младшего и среднего школьного возраста из разных уголков России могут задать свои вопросы президенту Российской Федерации В.В. Путину, которые затем размещаются на сайте журнала.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации областной детско-юношеской библиотеки расскажут об акции и самом еженедельнике «Классный журнал». Мурманские школьники увидят сюжет с ответами президента Российской Федерации В.В. Путина на 5 вопросов ребят, заданных в ходе «прямой линии». Участники мероприятия смогут записать свои вопросы президенту Российской Федерации, а сотрудники Центра помогут разместить их на сайте журнала.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

16 августа -10.00-12.00

Комитет по ветеринарии Мурманской области организует «прямую линию» для жителей Мурманской области.

Задать вопросы и сообщить о замеченных вами фактах коррупции в комитете и подведомственных ему учреждениях можно по телефону 8-(815-2) 68-68-71.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.