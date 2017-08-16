г.Кандалакша

16 августа - 12.00

Заместитель губернатора Мурманской области проведёт заседание комиссии по подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года в муниципальных образованиях Кандалакша, Зеленоборский, Алакуртти, Зареченск. В заседании примут участие представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Государственной жилищной инспекции Мурманской области, администраций муниципальных образований, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

г.Кандалакша, Кандалакшское шоссе, 1. Территория ОАО «КАЗ», II этаж, конференц-зал.

с.Ловозеро

16 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

16 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Алакуртти.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 5.

с.Ура-Губа

16 августа - 11.20

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Ура-Губе.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Апатиты

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

г.Мурманск

16 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Александрова, 30/2.

16 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят назначение использования помещения.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 45.

16 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Нахимова, 11; ул. Сафонова, 39; просп. Ленина, 94.

16 августа - 9.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк примет участие в открытии после капитального ремонта помещений Мурманской городской детской поликлиники № 5. Будут открыты, в том числе, помещения на первом этаже, отремонтированные в рамках проекта «Доброжелательная регистратура».

г.Мурманск, ул. Инженерная, 1а. Мурманская городская детская поликлиника № 5.

16 августа -10.00-12.00

Комитет по ветеринарии Мурманской области организует «прямую линию» для жителей Мурманской области.

Задать вопросы и сообщить о замеченных вами фактах коррупции в комитете и подведомственных ему учреждениях можно по телефону 8-(815-2) 68-68-71.

16 августа - 11.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк проведёт заседание экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

16 августа - 13.00

На базе летнего оздоровительного лагеря гимназии № 8 г.Мурманска состоится «Урок доброты» в рамках реализации партийного проекта «Единая страна – доступная среда». В мероприятии примут участие учащиеся 4-6 классов гимназии. Проведёт урок специалист Мурманского областного центра специальных видов медицинской помощи Алексей Гетманов. В ходе мероприятия с детьми на примере произведения В. Катаева «Цветик-семицветик» поговорят о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, школьники примут участие в имитационных играх, посмотрят видеоролик «К чему ведет доброта».

г.Мурманск, ул. Книповича, 35, корпус 2. Гимназия № 8 г.Мурманска.

17-18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.