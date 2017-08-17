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Мурманская область. Арктика17.08.17 07:50

Делу - время

с.Териберка

18 августа – 14.00

Член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана  Калинина проведёт  осмотр жилого дома в п.Териберка и примет участие в обсуждении вопросов по  качеству вводимого жилья с участием членов рабочей комиссии по приёмке  квартир.  В инспекции также примут участие министр строительства и  территориального развития Мурманской области Леонид Кан, глава  администрации Кольского района Александр Лихолат.

с.Териберка.

пгт.Верхнетуломский

17 августа - 10.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Верхнетуломском.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

снп.Зареченск

17 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Зареченске (ул. Кумская, 2)

снп.Зареченск, ул. Кумская, 2.

с.Ковдозеро

17 августа - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ковдозере (ул. Первомайская, библиотека)

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

г.Апатиты

26-27 августа – 10.00-17.00

Ярмарка «Урожай-2017».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах вымогательства взяток и «откатов» со стороны должностных лиц муниципальных и государственных органов и учреждений, хищении ими денежных средств и совершения иных коррупционных правонарушений и преступлений.

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

18 августа - 11.00

В Мурманской области состоится выездная проверка хода работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда» в г.Мончегорск. Мониторинговая группа совместно с местными жителями проинспектирует ход работ по благоустройству во дворе домов по улице ул. Строительная, 10 и 12, ул. Царевского,  14, где проводятся ремонт проездов, установка скамеек, урн, малых архитектурных форм, ограждения, оборудование детской и спортивной площадки, автопарковки, озеленение; а затем посетят общественную территорию - пешеходную зону по пр. Ленина (в районе кинотеатра «Синема»), где в рамках проекта идет ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для маломобильных граждан.

В мероприятии примут участие: председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова; генеральный директор АО «Мончегорскводоканал» Андрей Рудаков.

г.Мончегорск, двор домов по ул. Строительная,  10 и  12, ул. Царевского, 14.

пгт. Мурмаши

17 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

18 августа – 9.30-11.00

В Кольском районе будет работать член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана  Калинина. Во время визита она проинспектирует ряд дворов и жилых домов. В инспекции также примут участие министр строительства и  территориального развития Мурманской области Леонид Кан, глава  администрации Кольского района Александр Лихолат.

пос.Мурмаши. Кольский район.

г.Мурманск

17 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным, горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 41; ул. Пономарева, 8.

17 августа - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Туристов, 11а; ул. Нахимова, 17; ул. Профсоюзов, 1; ул. Калинина, 55.

17 августа - 9.00

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин примет участие в открытии после капитального ремонта помещений Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники. Будут открыты, в том числе, помещения на первом этаже, отремонтированные в рамках проекта «Доброжелательная регистратура».

г.Мурманск, ул. Папанина, 1. Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника.

17 августа - 10.30

Пленарное заседание в рамках выездной стажировки Минпромторга России в Северо-Западном федеральном округе. На открытии пленарного заседания с приветственным словом выступит заместитель губернатора Григорий Стратий. В двухдневной стажировке по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки развития промышленности и торговли примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти регионов Северо-Западного федерального округа, федеральных институтов развития, а также руководители промышленных предприятий.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Азимут 1».

17 августа - 10.40

Литературно-познавательные занятия для дошкольников. В занятиях примут участие воспитанники мурманского детского сада № 93.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

17 и  18 августа

Под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдёт стажировка по программе «Федеральная практика». Формат мероприятия предполагает двухдневную стажировку по практическим аспектам реализации доступных инструментов поддержки для развития промышленности и торговли.

В стажировке примут участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также руководители крупных государственных корпораций, промышленных предприятий и т.д. О решении принять участие необходимо сообщить в срок до 3 августа в адрес Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области на адрес электронной почты: titarenko@gov-murman.ru, тел. 8-(8152) -486-185.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Азимут».

18 августа – 9.00-13.00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься заместителем прокурора города Пановой Ольгой Валентиновной по телефону 8 (81536) 7-17-43 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

19 августа – 14.00

Член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана  Калинина примет  участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Государственного  флага РФ.

г.Мурманск, ул. Ленинградская.

24 августа - 10.30

Познавательный час «Под флагом России».Юные читатели библиотеки познакомятся с государственными символами России: флагом, гимном, гербом. Информационно-просветительское мероприятие приурочено к Дню Государственного флага Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская  областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Август

Главные врачи учреждений здравоохранения города Мурманска в августе проведут приём северян в региональном Министерстве здравоохранения. Встречи будут посвящены вопросам оказания скорой медицинской помощи, оказания медицинской помощи детям и подросткам, а также организации оказания акушерско-гинекологической помощи.

18 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Абрамченкова Любовь Петровна.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич (по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи).

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

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