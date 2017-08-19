сп.Тулома

21 августа - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Туломе.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

с.Териберка

21 августа - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7, Териберская сельская библиотека.

21 августа – 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14Териберский Дом Культуры.

г.Кандалакша

25 августа – 11.00.19.00

Традиционно в конце августа проходит сельскохозяйственная выставка-продажа «Золотая осень». Этот год не стал исключением, на площадке перед ГКЦ «Нива» садоводы и огородники покажут свой урожай, а граждане, ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся животноводством, а также юридические лица, и индивидуальные предприниматели представят кандалакшанам и гостям города свою продукцию.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Площадка перед ГКЦ «Нива».

г.Апатиты

26 августа - 10.00-19.00

27 августа - 10.00-17.00

Выставка-ярмарка «Урожай-2017». На ярмарке можно будет приобрести продукцию предприятий Агропромышленного комплекса Мурманской области, а также результаты труда садоводов и огородников, выращенные на дачных участках. В широком ассортименте покупателям предложат продукты питания (мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, грибы и ягоды (в том числе дикорастущие) и многое другое), а также рассаду, цветы, лекарственные растения, саженцы, садово-огородный инвентарь, семена и удобрения.

Главной героиней ярмарки «Урожай» объявляется капуста! Ей будут посвящены песни, частушки и стихи. В рамках ярмарки будет проведен конкурс «Капустная грядка» по номинациям: «Самая удивительная капуста, выращенная в условиях Крайнего Севера»; «Самое вкусное блюдо из капусты» (среди организаций общественного питания города Апатиты). Конкурсные блюда должны быть приготовлены заранее в условиях блока общественного питания с соблюдением санитарных норм. При приготовлении блюд необходимо не менее чем на 50% использовать капусту по выбору участника: белокочанную, кольраби, брокколи, краснокочанную, цветную, пекинскую или савойскую. Блюда должны быть оформлены и представлены на сервированном столе. Также всех ожидает веселая развлекательная программа, концерт творческих коллективов города Апатиты, мастер-классы, будут работать летние кафе и детская площадка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

пос.Тулома

26 августа - 11.00

В посёлке Тулома администрация муниципального образования, при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и ГОУСП «Тулома», организуют для жителей и гостей села сельскохозяйственную ярмарку и массовые праздничные мероприятия. В ярмарке примут участие предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства. Гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент продуктов питания. Каждый посетитель сможет приобрести мясо, молоко, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.

Праздничная программа рассчитана на семейный отдых и посвящена сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в нашем регионе. Для участников гуляния подготовлена концертная программа – перед зрителями выступят коллективы народной самодеятельности Кольского района.

В период работы ярмарки планируется проведение презентаций, конкурсов и дегустаций, будут установлены игровые комплексы для детей. Кроме того, для гостей ярмарки организована демонстрация сельскохозяйственных животных и птицы.

пос.Тулома, ул.Мира, 6. Площадка перед Туломским сельским Домом культуры.

г.Кола

21 августа - 11.00

В рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» состоятся повторный общественный рейд в магазин торговой сети «Дикси» в Коле. Основная цель мероприятия: проверка устранения нарушений, обнаруженных общественными контролерами в ходе первого рейда.

Кроме того, цели мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями, а также проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

г.Кола, Миронова, 1а.

г.Мурманск

19 августа - 11.00

Стартуют «Чайные бега» - благотворительный забег в поддержку фонда «Живи, малыш».

г.Мурманск, Долина Уюта.

19 августа – 14.00

Член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни Светлана Калинина примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Государственного флага РФ. Губернатор Марина Ковтун примет участие в праздничном мероприятии «Триколор моей страны», посвящённом Дню Государственного флага Российской Федерации.

Для жителей и гостей города подготовлен праздничный концерт, будут открыты патриотические и спортивные площадки, организована работа пункта набора по контракту «К защите Отечества готов».

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сценическая площадка в сквере.

19 августа - 17.00-18.30

На сценической площадке в сквере на ул. Ленинградской Мурманский городской комитет КПРФ проведёт митинг на тему «Детям войны поддержку и защиту».

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 27. Сценическая площадка в сквере.

20 августа - 13.00

День семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, города Мурманска». Юные посетители музея познакомятся с историей флага России – главного государственного символа страны. Музейный педагог расскажет также о гербе и гимне РФ. Информационно-просветительское мероприятие приурочено Дню Государственного флага Российской Федерации.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

21 августа - 14.00

В Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приём граждан по личным вопросам проведёт председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

24 августа - 10.30

Познавательный час «Под флагом России». Юные читатели библиотеки познакомятся с государственными символами России: флагом, гимном, гербом. Информационно-просветительское мероприятие приурочено к Дню Государственного флага Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

25 августа - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Тарбаев Евгений Юрьевич проводит приём граждан по вопросам оказания акушерско-гинекологической помощи.

г.Мурманск, просп.Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, 1-й этаж, каб. 107.

29 августа – 9.00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит отраслевой семинар «Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции - новые правила и требования», адресованный руководителям и специалистам рыбопромышленного комплекса Северного бассейна. На семинаре будут обсуждаться новые правила и требования к производству и поставке рыбной продукции, а также переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

Представители Россельхознадзора будут готовы ответить рыбакам, переработчикам, экспортерам и импортерам на все интересующие вопросы.

Приглашаем всех заинтересованных руководителей и специалистов отрасли принять участие в семинаре. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация участников осуществляется на сайте: www.fishcom.org.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой зал.

29 августа - 12.00-16.00

В Управлении Росреестра по Мурманской области пройдёт День открытых дверей, тематикой которого будет банкротство граждан. Специалисты Управления представят гражданам актуальную информацию о законодательстве и правоприменительной практике в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц, ответят на интересующие вопросы. Помимо специалистов Управления в мероприятии запланировано участие арбитражных (финансовых) управляющих и представителей юридического сообщества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 4-й этаж.

30 августа – 11.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области. На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта. Принять участие в конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений. Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении правительства Мурманской области от 08.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46 а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.