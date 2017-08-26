пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Кировск

26 августа – 11.00

Состоится рабочая поездка заместителя губернатора Инны Погребняк и руководства Министерства здравоохранения Мурманской области в Кировск, во время которой состоится проверка работы регистратуры и медицинских информационных систем взрослой поликлиники.

г.Кировск, просп. Ленина, 28. Взрослая поликлиника.

г.Апатиты

26 августа - 10.00-19.00

27 августа - 10.00-17.00

Выставка-ярмарка «Урожай-2017». На ярмарке можно будет приобрести продукцию предприятий Агропромышленного комплекса Мурманской области, а также результаты труда садоводов и огородников, выращенные на дачных участках. В широком ассортименте покупателям предложат продукты питания (мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, грибы и ягоды (в том числе дикорастущие) и многое другое), а также рассаду, цветы, лекарственные растения, саженцы, садово-огородный инвентарь, семена и удобрения.

Главной героиней ярмарки «Урожай» объявляется капуста! Ей будут посвящены песни, частушки и стихи. В рамках ярмарки будет проведен конкурс «Капустная грядка» по номинациям: «Самая удивительная капуста, выращенная в условиях Крайнего Севера»; «Самое вкусное блюдо из капусты» (среди организаций общественного питания города Апатиты). Конкурсные блюда должны быть приготовлены заранее в условиях блока общественного питания с соблюдением санитарных норм. При приготовлении блюд необходимо не менее чем на 50% использовать капусту по выбору участника: белокочанную, кольраби, брокколи, краснокочанную, цветную, пекинскую или савойскую. Блюда должны быть оформлены и представлены на сервированном столе. Также всех ожидает веселая развлекательная программа, концерт творческих коллективов города Апатиты, мастер-классы, будут работать летние кафе и детская площадка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

26 августа – 10.00

Состоится рабочая поездка заместителя губернатора Инны Погребняк и руководства Министерства здравоохранения Мурманской области в Апатиты с посещением объектов Апатитско-Кировской центральной городской больницы. В программе рабочей поездки: открытие взрослой поликлиники. Учреждение открывается после проведения ремонта и оснащения мебелью. Будут открыты, в том числе, помещения на первом этаже, отремонтированные в рамках проекта «Доброжелательная регистратура».

г.Апатиты, ул. Бредова, 18. Апатитско-Кировская центральная городская больница.

г.Полярный

26 августа - 10.30

Запланирована рабочая поездка в Мурманскую область министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ефимовича Донского. В программе: презентация этапа подъёма металлоконструкций неопознанных судов в рамках пилотного проекта «Ликвидация прошлого экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива».

г.Полярный, п.Ретинское. Западный берег Кольского залива.

пос.Тулома

26 августа - 11.00

В посёлке Тулома администрация муниципального образования, при поддержке Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области и ГОУСП «Тулома», организуют для жителей и гостей села сельскохозяйственную ярмарку и массовые праздничные мероприятия. В ярмарке примут участие предприятия агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства. Гостям ярмарки будет предложен широкий ассортимент продуктов питания. Каждый посетитель сможет приобрести мясо, молоко, яйца, колбасные и хлебобулочные изделия по ценам производителей.

Праздничная программа рассчитана на семейный отдых и посвящена сохранению и развитию сельскохозяйственного производства в нашем регионе. Для участников гуляния подготовлена концертная программа – перед зрителями выступят коллективы народной самодеятельности Кольского района.

В период работы ярмарки планируется проведение презентаций, конкурсов и дегустаций, будут установлены игровые комплексы для детей. Кроме того, для гостей ярмарки организована демонстрация сельскохозяйственных животных и птицы.

пос.Тулома, ул.Мира, 6. Площадка перед Туломским сельским Домом культуры.

г.Мурманск

26 августа - 14.30

Профильное совещание в правительстве Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области.

29 августа – 9.00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит отраслевой семинар «Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции - новые правила и требования», адресованный руководителям и специалистам рыбопромышленного комплекса Северного бассейна. На семинаре будут обсуждаться новые правила и требования к производству и поставке рыбной продукции, а также переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

Представители Россельхознадзора будут готовы ответить рыбакам, переработчикам, экспортерам и импортерам на все интересующие вопросы.

Приглашаем всех заинтересованных руководителей и специалистов отрасли принять участие в семинаре. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация участников осуществляется на сайте: www.fishcom.org.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой зал.

29 августа - 12.00-16.00

В Управлении Росреестра по Мурманской области пройдёт День открытых дверей, тематикой которого будет банкротство граждан. Специалисты Управления представят гражданам актуальную информацию о законодательстве и правоприменительной практике в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц, ответят на интересующие вопросы. Помимо специалистов Управления в мероприятии запланировано участие арбитражных (финансовых) управляющих и представителей юридического сообщества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 4-й этаж.

30 августа – 11.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области. На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта. Принять участие в конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений. Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении правительства Мурманской области от 8.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46 а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

31 августа - 17.00-19.00

Состоится тренинг «Проверки субъектов МСП», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мероприятиях, проводимых органами государственного контроля (надзора) или органами муниципального контроля в отношении субъектов МСП. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами МСП; видах проверок; об основных контролирующих органах государственной власти; о едином реестре плановых проверок.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённый эксперт – Дмитрий Дмитриевич Барышев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области – ответит на вопросы слушателей тренинга «Проверки субъектов МСП». Также приглашены представители государственных проверяющих органов, которые готовы ответить на вопросы предпринимателей, участников тренинга. Регистрация на мероприятие проходит по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/560878/

Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».