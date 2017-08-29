с.Териберка

29 августа - 15.00

Заместитель губернатора Мурманской области примет участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир жильцам нового дома в Териберке. По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда новоселами 63-квартирного дома стали 92 человека.

с.Териберка, ул. Пионерская, 14.

пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Ковдор

29 августа - 12.00

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин примет участие в открытии после капитального ремонта помещений взрослой поликлиники в Ковдоре. Будут открыты, в том числе, помещения на первом этаже, отремонтированные в рамках проекта «Доброжелательная регистратура». Мероприятие состоится в рамках рабочей поездки министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина в Ковдор.

г.Ковдор, ул. Кошица, 11.

с.Ловозеро

29 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт. Мурмаши

29 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г.Североморск

29 августа – 17.30

Состоится заседание круглого стола по актуальным вопросам формирования комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск. В его работе примут участие глава администрации Ирина Норина, депутаты Совета депутатов ЗАТО, специалисты комитета по развитию городского хозяйства, отдела архитектуры и градостроительства, МКУ «ГЦ ЖКХ», управляющих компаний, члены Общественного совета при главе администрации, представители инициативной группы проекта «Сквер «Народный», жители ЗАТО.

Приоритетный проект в рамках национальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области стартовал в январе 2017 года. В федеральном проекте в Мурманской области принимают участие 29 муниципальных образований. Среди них и ЗАТО г.Североморск. Общий объем финансирования на реализацию приоритетного проекта в ЗАТО г.Североморск в 2017 году составляет 12,9 млн рублей. На данные средства будут благоустроены придомовые территории многоквартирных домов 2 и 4 по ул. Школьная и многоквартирных домов 8, 9, 9а по ул.Героев-североморцев в нп. Североморск-3 и общественная территория - площадка для проведения поселковых праздников в пгт.Сафонова. В настоящее время проводятся процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству данных объектов.

Кроме того, муниципальное образование приступило к работе по разработке и обсуждению муниципальных программ по благоустройству на 2018-2022 годы. В ближайшее время начнется прием заявок от граждан о включении дворовых и общественных территорий в программу. Актуальная информация о реализации на территории ЗАТО г.Североморск приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Во время заседания круглого стола специалисты комитета по развитию городского хозяйства разъяснят инициативным жителям муниципалитета: как войти в программу, какие документы необходимо для этого подать, как провести собрание собственников, оформить протокол, паспорт придомовой территории, заявку, дизайн-проект и другие технические документы.

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 4. Администрация ЗАТО г.Североморск, каб. 62.

г.Мурманск

29 августа – 9.00

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводит отраслевой семинар «Государственный надзор и контроль производства и поставок рыбной продукции - новые правила и требования», адресованный руководителям и специалистам рыбопромышленного комплекса Северного бассейна. На семинаре будут обсуждаться новые правила и требования к производству и поставке рыбной продукции, а также переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию.

Представители Россельхознадзора будут готовы ответить рыбакам, переработчикам, экспортерам и импортерам на все интересующие вопросы.

Приглашаем всех заинтересованных руководителей и специалистов отрасли принять участие в семинаре. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация участников осуществляется на сайте: www.fishcom.org.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой зал.

29 августа - 11.00

Темой очередного совещания для педагогического сообщества Мурманской области в преддверии начала нового учебного года станет «Мурманская область: от качественного образования – к успешной личности». В мероприятии примут участие руководители, заместители руководителей и специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители методических служб; руководители образовательных организаций Мурманской области.

В рамках совещания будут работать тематические выставочные экспозиции: «Инновационный потенциал системы образования Мурманской области». Планируется работа секций «Дошкольное образование: развивающее и развивающееся», «Развитие вариативных форм дошкольного образования», «Универсальные учебные действия для образования и жизни», «Организация внеурочной деятельности и достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования», «Продвижение чтения: читательская компетенция учащихся – основа непрерывного образования», «Развитие инклюзивного образования: проблемы, инновации», «Формирование системы учительского ростка как инструмента управления качеством образования в школе», «Развитие внутренней системы оценки качества образования: преемственность в оценивании результатов образования», «Индивидуализация дополнительного образования: поиск, пути, решения», «Формирование позитивной модели поведения школьника», «Реализация в 2017/2018 учебном году федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, ул. Инженерная, 2а. ГАУДПО МО «Институт развития образования».

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60. ПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий».

29 августа - 12.00-16.00

В Управлении Росреестра по Мурманской области пройдёт День открытых дверей, тематикой которого будет банкротство граждан. Специалисты Управления представят гражданам актуальную информацию о законодательстве и правоприменительной практике в сфере несостоятельности (банкротства) физических лиц, ответят на интересующие вопросы. Помимо специалистов Управления в мероприятии запланировано участие арбитражных (финансовых) управляющих и представителей юридического сообщества.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 22. Управление Росреестра по Мурманской области, 4-й этаж.

30 августа – 11.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области. На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта. Принять участие в конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений. Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении правительства Мурманской области от 8.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46 а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

31 августа – 10.00

Состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку. На церемонии ожидается присутствие Командующего Северным Флотом, губернатора Мурманской области, министра образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

31 августа - 17.00-19.00

Состоится тренинг «Проверки субъектов МСП», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мероприятиях, проводимых органами государственного контроля (надзора) или органами муниципального контроля в отношении субъектов МСП. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами МСП; видах проверок; об основных контролирующих органах государственной власти; о едином реестре плановых проверок.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённый эксперт – Дмитрий Дмитриевич Барышев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области – ответит на вопросы слушателей тренинга «Проверки субъектов МСП». Также приглашены представители государственных проверяющих органов, которые готовы ответить на вопросы предпринимателей, участников тренинга. Регистрация на мероприятие проходит по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/560878/

Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

1 сентября – 10.00

В филиале «НВМУ» г.Мурманска состоятся День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».