с.Ловозеро

30 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

ЗАТО г.Североморск

5 сентября - 10.00

Состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Повестка заседания: 1. О проекте Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 16.07.2013 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями). Докладчик: и.о. начальника отдела экономического развития Берман А.Р. 2. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 51» ЗАТО г.Североморск. Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 3. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 47 комбинированного типа». Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 4. О проекте Решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательному округу № 11 Абрамова А.П.». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 5. О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 10.08.2017 № 267 «О назначении членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов ЗАТО г.Североморск в конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 6. О проекте Решения «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.04.2017 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, и соблюдением ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В. 7. О проекте Решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.01.2017 № 193 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, зал № 70.

г.Мурманск

30 августа – 11.00

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводит семинар - консультацию по вопросу участия в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области. На семинаре - консультации будут рассмотрены правила и порядок подачи документов на конкурс грантов.

Напоминаем, что конкурс на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области ежегодно. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших общественно значимых проектов, повышение эффективности и финансовой устойчивости деятельности общественных объединений, способствующей развитию гражданского общества в Мурманской области, вовлечение институтов гражданского общества в сферу реализации государственной национальной и антинаркотической политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Для участия в конкурсе принимаются программы (проекты), срок реализации которых завершается до 30 августа года, следующего за годом выдачи гранта. Принять участие в конкурсе могут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года со дня их государственной регистрации, кроме политических партий и движений, профессиональных союзов, религиозных объединений. Перечень документов, необходимых для предоставления областных грантов общественным объединениям на конкурсной основе, требования к их оформлению, а также иные условия участия общественных объединений установлены в постановлении правительства Мурманской области от 8.07.2011 № 341-ПП «О конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений Мурманской области».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46 а. Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, каб.111.

30 августа - 12.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов реализации федерального партийного проекта «Городская среда» на территории Мурманской области.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой; первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко; руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 7.Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», оф.424.

31 августа – 10.00

Состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку. На церемонии ожидается присутствие Командующего Северным Флотом, губернатора Мурманской области, министра образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

31 августа - 17.00-19.00

Состоится тренинг «Проверки субъектов МСП», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мероприятиях, проводимых органами государственного контроля (надзора) или органами муниципального контроля в отношении субъектов МСП. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами МСП; видах проверок; об основных контролирующих органах государственной власти; о едином реестре плановых проверок.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённый эксперт – Дмитрий Дмитриевич Барышев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области – ответит на вопросы слушателей тренинга «Проверки субъектов МСП». Также приглашены представители государственных проверяющих органов, которые готовы ответить на вопросы предпринимателей, участников тренинга. Регистрация на мероприятие проходит по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/560878/

Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

1 сентября – 10.00

В филиале «НВМУ» г.Мурманска состоятся День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

2 сентября – 12.00

Мурманское региональное отделение «Движение поддержки флота» проводит митинг, посвященный победе во Второй Мировой войне. Советский Союз, верный союзническим обязательствам, нарастив группировку сил на Дальнем Востоке, разгромил основные сухопутные силы Японии (Квантунскую армию) - надломил хребет японскому милитаризму. За не полный месяц боев потери составили 36500 человек (около 14 тысяч убитыми).

Операции по разгрому японских войск были проведены блестяще и вошли в учебники стратегии и тактики ведения войны. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» США был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

День 2 сентября 1945 года объявлен Днем воинской славы России.

Война Японии была объявлена 9 августа 1945 года через 3 месяца после окончания Великой Отечественной войны, как и обещал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин союзникам. Интересная деталь: вместо спланированного начала военной операции 11 августа 1945 года директива Ставки Верховного Главнокомандующего предусматривала начало боевых действий – 9 августа 1945 года.

Историки склоняются к мнению, что дата начала войны выбрана не случайно: именно 9 августа 1905 года в городе Портсмут (США) при американском посредничестве начались переговоры России и Японии по результатам войны 1904-1905гг., где Россия потерпела поражение и была вынуждена пойти на территориальные уступки. Значение победы над милитаристской Японией с каждым годом возрастает. Создаваемая стратегическая политическая линия нашей страны на создание оси: Москва – Пекин – Дели – Токио – основополагающий план поддержания мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

г.Мурманск, мемориале Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».