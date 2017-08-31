пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

ЗАТО г.Североморск

3 сентября

Отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта трагическая дата теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане в День знаний в 2004 году. В Североморске 3 сентября во всех школах пройдут линейки памяти, классные часы, уроки мужества и уроки по борьбе с терроризмом. Североморцы смогут посетить ряд интересных встреч в учреждениях культуры и стать участниками спортивных соревнований: в 10.30 - в в/ч 03123 пройдёт беседа с показом презентации «День солидарности в борьбе с терроризмом» с показом в/ф; в 11.00 - на базе СК «Стадион» Североморска состоится Городской проект «Детский велозаезд»; в 15.00 - в ДК» «Строитель» - Конкурсно-игровая программа «Давайте дружить!!!!»; в 15.00 - в посёлке Щука пройдёт спортивно-развлекательная программа «Мы-вместе»; в 15.30 - североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает жителей на встречу-беседу «Искусство не имеет национальностей».

ЗАТО г.Североморск.

4 сентября – 11.00

Североморца Егора Фесенко, ученика 7 класса, наградят за спасение утопающего на воде. В мероприятии примут участие глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск Нина Шарова, врио начальника ФГКУ «Специальная Управление ФПС № 48 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Завалий, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Вячеслав Годунов, директор школы № 1 Тамара Соколова, Татьяна Фесенко, мама Егора Фесенко.

г.Североморск, ул.Кирова, 19. МБОУ СОШ № 1.

4 сентября в 15.00

В Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна пройдёт час - предупреждение «Нет терроризму!».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна.

5 сентября - 10.00

Состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Повестка заседания: 1. О проекте Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 16.07.2013 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями). Докладчик: и.о. начальника отдела экономического развития Берман А.Р. 2. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 51» ЗАТО г.Североморск. Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 3. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 47 комбинированного типа». Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 4. О проекте Решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательному округу № 11 Абрамова А.П.». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 5. О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 10.08.2017 № 267 «О назначении членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов ЗАТО г.Североморск в конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 6. О проекте Решения «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.04.2017 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, и соблюдением ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В. 7. О проекте Решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.01.2017 № 193 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, зал № 70.

пгт.Сафоново

1 сентября - 12.00

В Сафоновской городской библиотеке состоится час информации «Трагедия Беслана в наших сердцах».

пгт.Сафоново, ул.Панина, 68. Сафоновская городская библиотека.

пгт. Мурмаши

31 августа - 9.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Мурмашах.

пгт. Мурмаши, ул. Мира, 10.

г.Мурманск

31 августа – 10.00

Состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку. На церемонии ожидается присутствие Командующего Северным Флотом, губернатора Мурманской области, министра образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища» г.Мурманска.

31 августа - 16.00

В рамках реализации федерального проекта сторонников «Моя сторона» на территории Мурманской области и инициативы «Зелёный я и планета Моя!» состоится озеленение придомовой территории МКД г.Мурманска. Цель мероприятия «Зелёный я и планета Моя!» - озеленение придомовой территории МКД. Данное мероприятие объединит соседей многоквартирных домов. У каждой семьи есть возможность посадить дерево (кустарник), завязать ленточку с фамилией семьи, которая приняла участие в мероприятии.

В рамках проекта сторонников «Моя сторона» оказано содействие в организации взаимодействия с управляющей организацией, управлением дорожно-коммунального хозяйства (земля, саженцы, инвентарь, ленты с фамилиями семей, проживающих в доме).

В мероприятии примут участие: региональный координатор проекта сторонников «Моя сторона», член регионального координационного Совета сторонников Мурманского регионального отделения партии Евгения Луковицкая; председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом», член регионального координационного совета сторонников Кирилл Чудинов; жители города.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 26 и 28.

31 августа - 17.00-19.00

Состоится тренинг «Проверки субъектов МСП», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Ключевой задачей тренинга является информирование участников о существующих мероприятиях, проводимых органами государственного контроля (надзора) или органами муниципального контроля в отношении субъектов МСП. В рамках тренинга участникам будет представлена возможность рассмотреть и получить информацию о: об основных нормативно-правовых актах, регламентирующих проверки и надзор за субъектами МСП; видах проверок; об основных контролирующих органах государственной власти; о едином реестре плановых проверок.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Приглашённый эксперт – Дмитрий Дмитриевич Барышев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области – ответит на вопросы слушателей тренинга «Проверки субъектов МСП». Также приглашены представители государственных проверяющих органов, которые готовы ответить на вопросы предпринимателей, участников тренинга. Регистрация на мероприятие проходит по ссылке https://cppmo.timepad.ru/event/560878/

Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

1 сентября – 10.00

В филиале «НВМУ» г.Мурманска состоятся День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

2 сентября – 12.00

Мурманское региональное отделение «Движение поддержки флота» проводит митинг, посвященный победе во Второй Мировой войне. Советский Союз, верный союзническим обязательствам, нарастив группировку сил на Дальнем Востоке, разгромил основные сухопутные силы Японии (Квантунскую армию) - надломил хребет японскому милитаризму. За не полный месяц боев потери составили 36500 человек (около 14 тысяч убитыми).

Операции по разгрому японских войск были проведены блестяще и вошли в учебники стратегии и тактики ведения войны. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» США был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

День 2 сентября 1945 года объявлен Днем воинской славы России.

Война Японии была объявлена 9 августа 1945 года через 3 месяца после окончания Великой Отечественной войны, как и обещал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин союзникам. Интересная деталь: вместо спланированного начала военной операции 11 августа 1945 года директива Ставки Верховного Главнокомандующего предусматривала начало боевых действий – 9 августа 1945 года.

Историки склоняются к мнению, что дата начала войны выбрана не случайно: именно 9 августа 1905 года в городе Портсмут (США) при американском посредничестве начались переговоры России и Японии по результатам войны 1904-1905гг., где Россия потерпела поражение и была вынуждена пойти на территориальные уступки. Значение победы над милитаристской Японией с каждым годом возрастает. Создаваемая стратегическая политическая линия нашей страны на создание оси: Москва – Пекин – Дели – Токио – основополагающий план поддержания мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

г.Мурманск, мемориале Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».