г.Кандалакша

1 сентября - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель».

г.Кандалакша, ул. Набережная, 151. Центр детского творчества.

пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Полярные Зори

6 сентября – 18.00

Состоится торжественное награждение обучающихся знаками отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия получат 30 обучающихся.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 9. Центр тестирования ГТО г. Полярные Зори (плавательный бассейн).

ЗАТО г.Североморск

3 сентября

Отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта трагическая дата теперь неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане в День знаний в 2004 году. В Североморске 3 сентября во всех школах пройдут линейки памяти, классные часы, уроки мужества и уроки по борьбе с терроризмом. Североморцы смогут посетить ряд интересных встреч в учреждениях культуры и стать участниками спортивных соревнований: в 10.30 - в в/ч 03123 пройдёт беседа с показом презентации «День солидарности в борьбе с терроризмом» с показом в/ф; в 11.00 - на базе СК «Стадион» Североморска состоится Городской проект «Детский велозаезд»; в 15.00 - в ДК» «Строитель» - Конкурсно-игровая программа «Давайте дружить!!!!»; в 15.00 - в посёлке Щука пройдёт спортивно-развлекательная программа «Мы-вместе»; в 15.30 - североморский Музейно-выставочный комплекс приглашает жителей на встречу-беседу «Искусство не имеет национальностей».

ЗАТО г.Североморск.

4 сентября – 11.00

Североморца Егора Фесенко, ученика 7 класса, наградят за спасение утопающего на воде. В мероприятии примут участие глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск Нина Шарова, врио начальника ФГКУ «Специальная Управление ФПС № 48 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Завалий, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Вячеслав Годунов, директор школы № 1 Тамара Соколова, Татьяна Фесенко, мама Егора Фесенко.

г.Североморск, ул.Кирова, 19. МБОУ СОШ № 1.

4 сентября в 15.00

В Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна пройдёт час - предупреждение «Нет терроризму!».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна.

5 сентября - 10.00

Состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Повестка заседания: 1. О проекте Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 16.07.2013 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями). Докладчик: и.о. начальника отдела экономического развития Берман А.Р. 2. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 51» ЗАТО г.Североморск. Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 3. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 47 комбинированного типа». Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 4. О проекте Решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательному округу № 11 Абрамова А.П.». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 5. О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 10.08.2017 № 267 «О назначении членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов ЗАТО г.Североморск в конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 6. О проекте Решения «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.04.2017 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, и соблюдением ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В. 7. О проекте Решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.01.2017 № 193 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, зал № 70.

пгт.Сафоново

1 сентября - 12.00

В Сафоновской городской библиотеке состоится час информации «Трагедия Беслана в наших сердцах».

пгт.Сафоново, ул.Панина, 68. Сафоновская городская библиотека.

г.Мурманск

1 сентября - 10.00

Вручение ежегодного переходящего приза Мурманского областного краеведческого музея «Аметистовый кристалл». На ежегодной церемонии на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, переходящий приз Мурманского областного краеведческого музея «Аметистовый кристалл» будет вручен директору мурманской гимназии № 3 Татьяне Девятковой. По итогам учебного года учащиеся этой гимназии признаны самыми активными гостями музея и участниками музейных занятий.

Приз «Аметистовый кристалл» учреждён Мурманским областным краеведческим музеем совместно с городским отделом народного образования г.Мурманска 23 августа 1970 года и по традиции присуждается лучшему по работе в музее учебному заведению.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 14. Гимназия № 3.

1 сентября - 10.00-18.00

День знаний в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В программе – тематическое игровое занятие, познавательный медиачас, театрализованное представление, литературно-игровая программа. В этот день в библиотеке также будет дан старт целому ряду занимательно-познавательных мероприятий, приуроченных к началу учебного года. Так, с 1 по 17 сентября ежедневно для младших школьников будет проходить литературная игра-квест «Школьная страна», участники которой решат логические задачи, отгадают шифры, а также познакомятся с выставкой книг о школе и школьниках «Школьная страна». С 1 по 10 сентября пройдет декада знаний для учащихся 5-11 классов, включающая занятия по патриотическому и экологическому воспитанию.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

1 сентября – 10.00

В филиале «НВМУ» г.Мурманска состоятся День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области. Губернатор Марина Ковтун примет участие в торжественной церемонии, посвящённой Дню знаний.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 22. Филиал «Нахимовского военно-морского училища».

2 сентября – 12.00

Мурманское региональное отделение «Движение поддержки флота» проводит митинг, посвященный победе во Второй Мировой войне. Советский Союз, верный союзническим обязательствам, нарастив группировку сил на Дальнем Востоке, разгромил основные сухопутные силы Японии (Квантунскую армию) - надломил хребет японскому милитаризму. За не полный месяц боев потери составили 36500 человек (около 14 тысяч убитыми).

Операции по разгрому японских войск были проведены блестяще и вошли в учебники стратегии и тактики ведения войны. 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» США был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.

День 2 сентября 1945 года объявлен Днем воинской славы России.

Война Японии была объявлена 9 августа 1945 года через 3 месяца после окончания Великой Отечественной войны, как и обещал Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин союзникам. Интересная деталь: вместо спланированного начала военной операции 11 августа 1945 года директива Ставки Верховного Главнокомандующего предусматривала начало боевых действий – 9 августа 1945 года.

Историки склоняются к мнению, что дата начала войны выбрана не случайно: именно 9 августа 1905 года в городе Портсмут (США) при американском посредничестве начались переговоры России и Японии по результатам войны 1904-1905гг., где Россия потерпела поражение и была вынуждена пойти на территориальные уступки. Значение победы над милитаристской Японией с каждым годом возрастает. Создаваемая стратегическая политическая линия нашей страны на создание оси: Москва – Пекин – Дели – Токио – основополагающий план поддержания мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

г.Мурманск, мемориале Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».