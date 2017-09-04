пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Полярные Зори

6 сентября – 18.00

Состоится торжественное награждение обучающихся знаками отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия получат 30 обучающихся.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 9. Центр тестирования ГТО г. Полярные Зори (плавательный бассейн).

ЗАТО г.Североморск

4 сентября – 11.00

Североморца Егора Фесенко, ученика 7 класса, наградят за спасение утопающего на воде. В мероприятии примут участие глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, начальник Управления образования ЗАТО г.Североморск Нина Шарова, врио начальника ФГКУ «Специальная Управление ФПС № 48 МЧС России» полковник внутренней службы Владимир Завалий, депутат Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Вячеслав Годунов, директор школы № 1 Тамара Соколова, Татьяна Фесенко, мама Егора Фесенко.

г.Североморск, ул.Кирова, 19. МБОУ СОШ № 1.

4 сентября в 15.00

В Центральной городской библиотеке им. Л. Крейна пройдёт час - предупреждение «Нет терроризму!».

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна.

5 сентября - 10.00

Состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Повестка заседания: 1. О проекте Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 16.07.2013 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями). Докладчик: и.о. начальника отдела экономического развития Берман А.Р. 2. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 51» ЗАТО г.Североморск. Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 3. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 47 комбинированного типа». Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 4. О проекте Решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательному округу № 11 Абрамова А.П.». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 5. О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.08.2017 № 267 «О назначении членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов ЗАТО г.Североморск в конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 6. О проекте Решения «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.04.2017 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, и соблюдением ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В. 7. О проекте Решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.01.2017 № 193 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, зал № 70.

г.Мурманск

4 сентября - 8.30

Совместная выездная проверка Госжилинспекции и представителей Общероссийского народного фронта в Мурманске. Проверка состоится в связи с коллективной жалобой на отсутствие воды.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 25.

4 сентября - 12.00

В региональном детско-юношеском центре краеведения Мурманского областного краеведческого музея пройдёт семинар «Молодёжь за мир», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Представитель УМВД России по Мурманской области и сотрудники музея обсудят с учениками 8-9-х классов школы № 34 вопросы профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

4 сентября - 12.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Здоровье – детям» состоится брифинг, посвященный вопросам детского травматизма. В мероприятии примут участие: ргиональный координатор партпроекта «Здоровье – детям», главный врач ГОБУЗ «Мурманская детская клиническая больница» Александр Капиносов; заведующий детским травматологическим отделением ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Геннадий Лаврушин; врач по медицинской профилактики центра медицинской профилактики ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» Юлия Бреславская.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».