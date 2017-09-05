пгт.Никель

5 и 6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Полярные Зори

6 сентября – 18.00

Состоится торжественное награждение обучающихся знаками отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия получат 30 обучающихся.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 9. Центр тестирования ГТО г. Полярные Зори (плавательный бассейн).

г.Апатиты

5 сентября - 11.00

Предзащита бизнес-проектов слушателей тренинг-курса «Начинающий предприниматель».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

ЗАТО г.Североморск

5 сентября - 10.00

Состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Повестка заседания: 1. О проекте Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 16.07.2013 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г.Североморск» (с изменениями и дополнениями). Докладчик: и.о. начальника отдела экономического развития Берман А.Р. 2. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 51» ЗАТО г.Североморск. Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 3. О проекте решения «О согласовании назначения на должность заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 47 комбинированного типа». Докладчик: Начальник управления образования ЗАТО г.Североморск Шарова Н.С. 4. О проекте Решения «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г.Североморск по избирательному округу № 11 Абрамова А.П.». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 5. О проекте Решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.08.2017 № 267 «О назначении членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов ЗАТО г.Североморск в конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. Североморск». Докладчик: врио главы ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П. 6. О проекте Решения «О признании утратившим силу Решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 11.04.2017 № 222 «Об утверждении Положения о комиссии и состава комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Североморск по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, и соблюдением ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В. 7. О проекте Решения «О признании утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 17.01.2017 № 193 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности в ЗАТО г.Североморск, сведений о доходах, расходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Докладчик: начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Ростовцева Ю.В.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Администрация муниципалитета, зал № 70.

г.Кола

6 сентября – 11.00

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич проверит ход работ по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов в районе Междуречья.

Кольский р-он. Печенгская дорога, 29 км .

7 сентября - 10.00-11.00

В следственном отделе по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Телефоны для уточнения информации и записи на личный приём: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Следственный отдел по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

г.Мурманск

5 сентября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 71; ул. Лобова, 47а.

5 сентября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, пр. Тарана, 19; ул. Книповича, 61/2.

5-6 сентября - 9.00

В Мурманском арктическом государственном университете начинается обучение по программе подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В ориентационно-компетентностном тренинге примут участие 40 кандидатов в волонтеры фестиваля, который пройдет в октябре этого года в Сочи, отобранные почти из 200 желающих стать волонтерами самого масштабного молодежного события года.

Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде. Программа подготовки волонтёров реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России, проводят обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодёжной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

«Подготовка волонтёров к главному молодёжному событию этого года основывается на лучшем опыте, который был получен нами в ходе проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 и других крупных событий. Однако фестиваль – это новая уникальная страница в истории волонтёрского движения, ведь он включает в себя не только спортивную, но также культурную и деловую программы. Наша задача – подготовить ребят, которые достойно встретят молодёжь со всего мира и не только расскажут о России, но и покажут её всей душой и сердцем. Мы видим высокую мотивацию волонтёров участвовать и сделать фестиваль по-настоящему родным для каждого гостя», – рассказал сопредседатель Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

В программе подготовки волонтеров фестиваля предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

«Мы постарались в программе затронуть важные темы для волонтёров, помочь им понять свою роль в успехе проведения фестиваля. Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтёр, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития», – прокомментировала руководитель тренерской команды Анна Фельдман.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 тысяч молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов по всей стране.

Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Поддержку в проведении тренинга оказывает Мурманский арктический государственный университет.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский государственный арктический университет, ауд. 406.

5 сентября - 12.00

В сквере на Ленинградской улице в рамках реализации партийного проекта «Экология России» состоится экологическая экскурсия для участников акции Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» из СОШ № 5 г .Мурманска. Экскурсию проведёт известный мурманский краевед, автор многочисленных книг о природе и экологии Мурманской области Елена Дудакова. В ходе мероприятия пройдёт награждение дипломами школьников СОШ № 5 - победителей и призеров акции Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».

В мероприятии примут участие: председатель регионального общественного совета по партийному проекту «Экология России» Ирина Чеховская; директор средней общеобразовательной школы № 5 Мурманска Ирина Ускова; учащиеся средней общеобразовательной школы № 5 Мурманска – участники акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».

Адрес: г.Мурманск, ул.Ленинградская, 27. Сквер.

5 сентября - 14.00

Информационный семинар по программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» организован органом управления Программы для привлечения большего числа потенциальных партнеров и участников текущего конкурса грантов. Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

В новом программном периоде, который рассчитан до 2020 года, приоритетными направлениями являются жизнеспособность арктической экономики, природы и окружающей среды; свободная мобильность людей, товаров и знаний. Второй раунд подачи проектных заявок стартовал 26 июня и завершится 29 сентября 2017 года. В этот раз к рассмотрению принимаются заявки, направленные на развитие бизнеса и малого и среднего предпринимательства; улучшение доступности регионов, развитие устойчивых, в том числе к климатическим воздействиям, сетей и систем транспорта и связи; содействие обустройству границ и управлению ими, приграничной безопасности, мобильности и управлению миграцией.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», IV этаж, конференц-зал.

5 сентября - 14.30

Губернатор Марина Ковтун посетит Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

г.Мурманск, ул. Старостина, 91. Мурманский центр социальной помощи семье и детям.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу 09 сентября 2017 года в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».