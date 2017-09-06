пгт.Никель

6 октября

Министерство экономического развития Мурманской области проводит VII Дни приграничного сотрудничества. Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».

пгт.Никель, Гвардейский просп., 43. ГПЗ «Пасвик».

г.Полярные Зори

6 сентября – 18.00

Состоится торжественное награждение обучающихся знаками отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия получат 30 обучающихся.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 9. Центр тестирования ГТО г. Полярные Зори (плавательный бассейн).

с.Ловозеро

6 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в Ловозере.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

сп. Пушной

7 сентября - 11.00

Благоустройство территории для обеспечения пожарной безопасности сп. Пушной. В мероприятии принимают участие представители Туломского станичного казачьего общества (руководитель – Андрей Ростовцев) и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков – воинов России и зарубежья», депутаты областной думы.

сп.Пушной, ул.Центральная, 8. Сбор участников мероприятия у здания администрации сп. Пушной.

пгт.Молочный

6 сентября - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Молочном.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Кола

6 сентября – 11.00

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич проверит ход работ по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов в районе Междуречья.

Кольский р-он. Печенгская дорогаь, 29 км .

7 сентября - 10.00-11.00

В следственном отделе по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Телефоны для уточнения информации и записи на личный приём: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Следственный отдел по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

г.Мурманск

6 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, просп. Кольский, 202; ул. Зои Космодемьянской, 5; ул. Пищевиков, 8; пер. Охотничий, 19; ул. Лесная 12; ул. Фадеев Ручей, 26; ул. Шмидта, 31/1; ул. Софьи Перовской, 10; ул. Комсомольская, 3; ул. Самойловой, 3.

6 сентября - 9.00

В Мурманском арктическом государственном университете проходит обучение по программе подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В ориентационно-компетентностном тренинге примут участие 40 кандидатов в волонтеры фестиваля, который пройдёт в октябре этого года в Сочи, отобранные почти из 200 желающих стать волонтерами самого масштабного молодежного события года.

Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде. Программа подготовки волонтёров реализуется Ассоциацией волонтёрских центров России, проводят обучение 14 тренеров, имеющие большой опыт работы в сфере молодёжной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

«Подготовка волонтёров к главному молодёжному событию этого года основывается на лучшем опыте, который был получен нами в ходе проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 и других крупных событий. Однако фестиваль – это новая уникальная страница в истории волонтёрского движения, ведь он включает в себя не только спортивную, но также культурную и деловую программы. Наша задача – подготовить ребят, которые достойно встретят молодёжь со всего мира и не только расскажут о России, но и покажут её всей душой и сердцем. Мы видим высокую мотивацию волонтёров участвовать и сделать фестиваль по-настоящему родным для каждого гостя», – рассказал сопредседатель Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев.

В программе подготовки волонтеров фестиваля предусмотрено три этапа обучения: общее и ориентационное, функциональное и объектовое. Они направлены на то, чтобы подготовить волонтеров для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

«Мы постарались в программе затронуть важные темы для волонтёров, помочь им понять свою роль в успехе проведения фестиваля. Нам хотелось бы, чтобы каждый волонтёр, приехав на мероприятие, не только ответственно и профессионально выполнил свои задачи, но и увидел для себя возможность личного ценностного развития», – прокомментировала руководитель тренерской команды Анна Фельдман.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 тысяч молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтёров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов по всей стране.

Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Поддержку в проведении тренинга оказывает Мурманский арктический государственный университет.

г.Мурманск, ул. Егорова, 16. Мурманский государственный арктический университет, ауд. 406.

6 сентября - 11.00

Акция «Безопасный троллейбус». Мурманская областная детско-юношеская библиотека организует акцию «Безопасный троллейбус» в рамках партнерского проекта с ОАО «Электротранспорт г. Мурманск» и ГИБДД по Мурманской области. Акция приурочена к началу учебного года для организации безопасного движения детей по улицам города. Поездка на именном троллейбусе областной детско-юношеской библиотеки пройдет от остановки «Улица Гаджиева» по центру Мурманска до остановки «Площадь Пять углов». В ходе поездки библиотекари расскажут школьникам о городских достопримечательностях, организуют познавательные игры и викторину, связанные с транспортом. Сотрудник ГИБДД познакомит ребят с правилами дорожного движения и поведения на улице и проезжей части, расскажет о наиболее опасных и сложных для пешеходов участках города. После окончания путешествия дети получат в подарок светоотражатели для безопасного передвижения по городу в тёмное время суток.

г.Мурманск, ул. Гаджиева. Конечная остановка троллейбуса № 3.

6 сентября - 15.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт совещание по вопросам содействия трудоустройству инвалидов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

6 сентября - 15.00

Встреча руководителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области с делегацией аспирантов МИД Норвегии.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, первый подъезд, II этаж, каб. 21.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу, 9 сентября, в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».

10 сентября - 12.00

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоится консультационный день для родителей, обучающихся в центре и всех желающих. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ. В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ.

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмной президента РФ в Мурманской области.

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».