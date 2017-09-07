г.Кировск

15 и 16 сентября

В Музейно-выставочном центре АО «Апатит» для специалистов музеев состоится конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как инструмент укрепления музейной аудитории». Первый день работы конференции объединит в себе выступления специально приглашённых гостей, а также доклады участников конференции, обмен опытом и экскурсионную программу. Среди специальных гостей мероприятия: Хенкель Матиас, член Совета директоров Центра по развитию аудитории Свободного университета Берлина, директор консалтингового агентства «Embassy of Culture», Берлин, Германия. Второй день работы конференции будет целиком посвящён проблемам корпоративных музеев, представители других музеев также смогут принять участие по желанию.

Участники конференции обсудят вопросы информационной открытости музеев, привлечения туристов, использования мультимедиа в музее и способы взаимодействия с разными группами посетителей. Всех участников конференции ждёт посещение интерактивных экспозиций Музейно-выставочного центра «Путешествие из недр Земли в атмосферу» и «Быт и нравы Российской империи», экскурсия на подземный рудник и подъём на гору Айкуайвенчорр на гондольно-кресельном подъёмнике.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

г.Мончегорск

7 сентября – 11.30

Состоится рейд по опасным недостроям. Активисты ОНФ посетят ничем не огороженное и неосвещенное кирпичное здание, находящееся на территории центральной районной больницы. В мае здесь едва не погиб 13-летний подросток: в компании друзей юноша играл в прятки, но оступился и упал с высоты 3 этажа.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 6. Территории центральной районной больницы.

сп.Пушной

7 сентября - 11.00

Благоустройство территории для обеспечения пожарной безопасности сп. Пушной. В мероприятии принимают участие представители Туломского станичного казачьего общества (руководитель – Андрей Ростовцев) и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков – воинов России и зарубежья», депутаты областной думы.

сп.Пушной, ул.Центральная, 8. Сбор участников мероприятия у здания администрации сп. Пушной.

г.Кола

7 сентября - 10.00-11.00

В следственном отделе по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области состоится личный приём граждан и.о. руководителя следственного управления полковником юстиции Коробовым Олегом Алексеевичем по вопросам, относящимся к компетенции ведомства. Телефоны для уточнения информации и записи на личный приём: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Кола, ул. Миронова, 18. Следственный отдел по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области.

г.Мурманск

7 сентября - 9.30

Губернатор Марина Ковтун примет участие в открытии VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.

7 сентября – 10.00

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич и председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин проверят работу отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному округу.

г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 26. ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому административному округу.

7 сентября - 10.30–11.30

Губернатор Мурманской области осмотрит выставку, зоны-мастер-классов, посетит благотворительную ярмарку «Больше чем покупка».

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.

7 сентября - 12.00

Гости пресс-центра «Мурманский вестник» – участники экспедиции «Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов». Участники экспедиции «Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов» вернулись в Мурманск от берегов Земли Франца-Иосифа. Они готовы рассказать о результатах прошедшего полевого сезона, сделанных открытиях, проведенных исследования, успехах, перипетиях и неудачах.

На вопросы журналистов ответят: Евгений Ферштер – руководитель экспедиции, Александр Чичаев – со-руководитель экспедиции, Мария Гаврило – заместитель директора национального парка «Русская Арктика», Михаил Карганов – доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом в НИИ Космической медицины ФМБА России, Михаил Тигушкин – капитан яхты «Alter Ego».

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

7 сентября - 14.00

В рамках форума «Вместе ради детей» губернатор региона Марина Ковтун примет участие в стратегической сессии «Вместе – ради детей! Вместе с семьей: от социальных практик к системным изменениям».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж.

7 сентября - 15.00

Встреча первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина с Генеральным консулом Индии в г. Санкт-Петербурге господином Аруном Кумаром Шармой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отель «Губернский», I этаж, банкетный зал.

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу, 9 сентября, в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».

10 сентября - 12.00

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоится консультационный день для родителей, обучающихся в центре и всех желающих. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ. В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ.

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».