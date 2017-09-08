г.Кировск

15 и 16 сентября

В Музейно-выставочном центре АО «Апатит» для специалистов музеев состоится конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как инструмент укрепления музейной аудитории». Первый день работы конференции объединит в себе выступления специально приглашённых гостей, а также доклады участников конференции, обмен опытом и экскурсионную программу. Среди специальных гостей мероприятия: Хенкель Матиас, член Совета директоров Центра по развитию аудитории Свободного университета Берлина, директор консалтингового агентства «Embassy of Culture», Берлин, Германия. Второй день работы конференции будет целиком посвящён проблемам корпоративных музеев, представители других музеев также смогут принять участие по желанию.

Участники конференции обсудят вопросы информационной открытости музеев, привлечения туристов, использования мультимедиа в музее и способы взаимодействия с разными группами посетителей. Всех участников конференции ждёт посещение интерактивных экспозиций Музейно-выставочного центра «Путешествие из недр Земли в атмосферу» и «Быт и нравы Российской империи», экскурсия на подземный рудник и подъём на гору Айкуайвенчорр на гондольно-кресельном подъёмнике.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

г.Оленегорск

8 сентября - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 34. Бизнес-центр.

г.Мурманск

8 сентября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Радищева, 16; ул. Шабалина, 45.

8 сентября - 10.00

Выставка-форум «Вместе – ради детей!»: интерактивная презентация и дискуссия «10 главных вопросов о телефоне доверия». Организаторами выставки-форума выступают Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), и Министерство социального развития Мурманской области. Презентация посвящена детскому телефону доверия с единым Общероссийским номером 8-800-2000-122 и новой серии социальной рекламы – сериалу «10 главных вопросов о телефоне доверия». В мероприятии примут участие специалисты, работающие в сфере защиты прав детей, а также сами дети и их родители.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Москва».

9 и 10 сентября - 11.00-19.00

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2017». Торжественное открытие Ярмарки состоится в субботу, 9 сентября, в 13 часов. Всех ждёт интересная развлекательная программа, весёлые конкурсы, викторины и призы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51, территория в районе гипермаркета «Твой».

10 сентября - 12.00

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоится консультационный день для родителей, обучающихся в центре и всех желающих. В мероприятии примут участие начальники отделов и педагоги образовательных программ. В рамках мероприятия специалисты и педагоги дополнительного образования проведут презентацию образовательных услуг по всем направлениям, с целью ознакомления с содержанием программ.

После презентации все желающие смогут побеседовать с педагогами и записаться на образовательные программы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11-15 сентября – 9.00-18.00

Стартует пятидневный тренинг-курс «Азбука предпринимателя», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга участники получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи; по разработке бизнес-плана; по определению формы бизнеса; о процедуре регистрации бизнеса; об источниках финансирования; о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; как начать бизнес.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». По окончании тренинг-курса все участники получают сертификаты о прохождении обучения.Регистрация на мероприятие проходит по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/569365/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».