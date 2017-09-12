г.Кандалакша

12 сентября - 11.00

Предзащита слушателей тренинг-курса «Начинающий предприниматель».

г.Кандалакша, ул. Набережная, 151.

г.Кировск

15 сентября – 10.30-12.00

В прокуратуре города Кировска состоится личный приём граждан. Его проведёт заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович. Предварительная запись не требуется. Заявителям при себе необходимо иметь паспорт.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13а. Прокуратуре города Кировска, 3-й этаж.

15 и 16 сентября

В Музейно-выставочном центре АО «Апатит» для специалистов музеев состоится конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как инструмент укрепления музейной аудитории». Первый день работы конференции объединит в себе выступления специально приглашённых гостей, а также доклады участников конференции, обмен опытом и экскурсионную программу. Среди специальных гостей мероприятия: Хенкель Матиас, член Совета директоров Центра по развитию аудитории Свободного университета Берлина, директор консалтингового агентства «Embassy of Culture», Берлин, Германия. Второй день работы конференции будет целиком посвящён проблемам корпоративных музеев, представители других музеев также смогут принять участие по желанию.

Участники конференции обсудят вопросы информационной открытости музеев, привлечения туристов, использования мультимедиа в музее и способы взаимодействия с разными группами посетителей. Всех участников конференции ждёт посещение интерактивных экспозиций Музейно-выставочного центра «Путешествие из недр Земли в атмосферу» и «Быт и нравы Российской империи», экскурсия на подземный рудник и подъём на гору Айкуайвенчорр на гондольно-кресельном подъёмнике.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

с.Ловозеро

12 сентября - 9.00

Выездной прием специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

снп.Лесозаводский

12 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в п.Лесозаводский.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

ЗАТО г.Североморск

12-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса будет работать выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое.

17 сентября, в День открытых дверей, в стенах экспозиционного зала пройдут мастер-классы - североморцы смогут увидеть, чему и как учат в Школе ремесел, и определиться с выбором направления. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Мурманск

12 сентября - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Аскольдовцев, 22, 22.

12 сентября - 8.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 14а и ул.Зелёная, 47.

12-15 сентября – 9.00-18.00

Стартует пятидневный тренинг-курс «Азбука предпринимателя», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга участники получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи; по разработке бизнес-плана; по определению формы бизнеса; о процедуре регистрации бизнеса; об источниках финансирования; о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; как начать бизнес.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». По окончании тренинг-курса все участники получают сертификаты о прохождении обучения.Регистрация на мероприятие проходит по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/569365/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

12 сентября - 10.00

Информационно-профилактическая акция «Стоп, грипп!» Специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи совместно со специалистами Мурманской городской поликлиники № 2 проведет информационно-профилактическую акцию «Стоп, грипп!». В рамках акции будут проводиться консультации по профилактике гриппа и ОРВИ; вакцинация против сезонного гриппа; викторина «Стоп, грипп!»; а также распространяться санитарно-просветительская литература по профилактике гриппа.

г.Мурманск, просп. Кольский, 149а. Мурманская городская поликлиника № 2.

12 сентября - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт рабочую встречу с генеральным консулом Королевства Норвегия в Мурманске Эриком Сведалом.

г Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж, овальный зал.

12 сентября – 15.00

Состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. В рамках заседания будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркопотребления и наркопреступности на территории Мурманской области. О результатах работы по пресечению незаконного оборота наркотиков в исправительных учреждениях области, а также об организации межведомственного взаимодействия в рамках осуществления индивидуально-профилактической работы с осужденными потребителями наркотиков расскажет Алексей Климов – врио первого заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области.

С докладом об организации межведомственного взаимодействия при возложении судом на наркопотребителей, совершивших преступления либо административные правонарушения, дополнительной обязанности в виде прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации выступит Сергей Орлов – начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Особое внимание антинаркотической комиссией уделяется выявлению каналов поступления на территорию региона наркотических средств, психотропных веществ посредством железнодорожного транспорта. О результатах работы в этом направлении расскажет Дмитрий Картамышев – начальник отдела уголовного розыска Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

Также на заседании будут рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях ЗАТО Александровск и ЗАТО пос. Видяево. С докладами выступят глава администрации ЗАТО Александровск – председатель антинаркотической комиссии ЗАТО Александровск Семён Кауров и глава администрации ЗАТО п. Видяево – председатель Антинаркотической комиссии муниципального образования Вячеслав Градов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

12 сентября - 15.00

Заседание областной межведомственной комиссии по охране труда. В работе комиссии примут участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, федеральных органов государственного контроля и надзора, союза рыбопромышленников Севера сторон социального партнерства – Мурманского областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей области. Планируется обсудить вопросы профилактики травматизма.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48, каб. 422.

12 сентября – 17.00-18.00

Состоится прямая телефонная линия с начальником УФСИН России по Мурманской области полковником внутренней службы Евгением Витальевичем Шиховым.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону (8152) 404-198.

15 сентября - 14.00

На базе Центра дополнительного образования «Лапландия» состоится Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче», который направлен на пропаганду энергоэффективности в Мурманской области. Программа открытия фестиваля включала в себя конкурсы, спортивные соревнования, работу творческих мастерских, занятия по энергосбережению.

Площадки фестиваля: «Энергия живой природы»; «Экологическая тропа» (акватория Семеновского озера); «Живой уголок»; «Энергия будущего»; «Энергия спорта»: «Спортивные эстафеты» (спортивный зал); Интеллектуальная площадка «Энергия ума»: Квест игра – «Энергетический квест», интеллект-тур «Занимательная физика», трансляция научно-популярных фильмов в концертном зале; флэш-моб «Береги энергию».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центра дополнительного образования «Лапландия».

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».