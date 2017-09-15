с.Териберка

15 сентября – 10.00

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Териберку. В программе: посещение объектов социальной инфраструктуры, пожарного депо, местного Дома культуры, встреча с новоселами, встреча с вновь избранными депутатами Совета депутатов сельского поселения.

с.Териберка.

г.Кировск

15 сентября – 10.30-12.00

В прокуратуре города Кировска состоится личный приём граждан. Его проведёт заместитель прокурора Мурманской области Резниченко Сергей Владимирович. Предварительная запись не требуется. Заявителям при себе необходимо иметь паспорт.

г.Кировск, ул. Юбилейная, 13а. Прокуратуре города Кировска, 3-й этаж.

15 сентября - 15.00

Второй очный отборочный тур фестиваля вокала «Взлетная полоса». Фестиваль вокала проходит в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА».

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

15 и 16 сентября

В Музейно-выставочном центре АО «Апатит» для специалистов музеев состоится конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как инструмент укрепления музейной аудитории». Первый день работы конференции объединит в себе выступления специально приглашённых гостей, а также доклады участников конференции, обмен опытом и экскурсионную программу. Среди специальных гостей мероприятия: Хенкель Матиас, член Совета директоров Центра по развитию аудитории Свободного университета Берлина, директор консалтингового агентства «Embassy of Culture», Берлин, Германия. Второй день работы конференции будет целиком посвящён проблемам корпоративных музеев, представители других музеев также смогут принять участие по желанию.

Участники конференции обсудят вопросы информационной открытости музеев, привлечения туристов, использования мультимедиа в музее и способы взаимодействия с разными группами посетителей. Всех участников конференции ждёт посещение интерактивных экспозиций Музейно-выставочного центра «Путешествие из недр Земли в атмосферу» и «Быт и нравы Российской империи», экскурсия на подземный рудник и подъём на гору Айкуайвенчорр на гондольно-кресельном подъёмнике.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

нп.Белое Море

15 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Белое море.

нп.Белое море, 3.

с.Лувеньга

15 сентября - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Лувеньга.

с.Лувеньга, пл.Мира, 7.

г.Мончегорск

15-17 сентября - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель»

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 5.

ЗАТО г.Североморск

15-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое.

17 сентября, в День открытых дверей, в стенах экспозиционного зала пройдут мастер-классы - североморцы смогут увидеть, чему и как учат в Школе ремесел, и определиться с выбором направления. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Мурманск

15 сентября – 9.00-18.00

Завершается пятидневный тренинг-курс «Азбука предпринимателя», проводимый в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса.

По завершению тренинга участники получат навыки и знания: по оценке своей бизнес-идеи; по разработке бизнес-плана; по определению формы бизнеса; о процедуре регистрации бизнеса; об источниках финансирования; о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; как начать бизнес.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». По окончании тренинг-курса все участники получают сертификаты о прохождении обучения.Регистрация на мероприятие проходит по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/569365/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

15 сентября - 14.00

На базе Центра дополнительного образования «Лапландия» состоится Всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче», который направлен на пропаганду энергоэффективности в Мурманской области. Программа открытия фестиваля включала в себя конкурсы, спортивные соревнования, работу творческих мастерских, занятия по энергосбережению.

Площадки фестиваля: «Энергия живой природы»; «Экологическая тропа» (акватория Семеновского озера); «Живой уголок»; «Энергия будущего»; «Энергия спорта»: «Спортивные эстафеты» (спортивный зал); Интеллектуальная площадка «Энергия ума»: Квест игра – «Энергетический квест», интеллект-тур «Занимательная физика», трансляция научно-популярных фильмов в концертном зале; флэш-моб «Береги энергию».

Заместитель губернатора примет участие в торжественном открытии Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в Мурманской области. Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около пятисот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих. Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

16 сентября – 11.00-16.00

Состоится областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Фестиваль проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации истории, развития уважительного отношения к историко-культурному наследию России, формирования активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области. Торжественное открытие фестиваля состоится 16 сентября.

Фестиваль состоит из двух частей: областного слета муниципальных военно-патриотических клубов; культурно-исторической ярмарки Раннего Средневековья. Областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов состоится с 11.00 до 13.00 и будет рассчитан на обучающихся и воспитанников, состоящих в клубах и объединениях военно-патриотической направленности. В рамках Слета для членов военно-патриотических клубов состоится военно-патриотическая игра «Огненный круг», где будут организованы 3 военно-исторические конкурсные площадки: «Богатырский турнир», «Загадки истории», «Дружинник».

Команды военно-патриотических клубов испытают удачу в стрельбе из лука, перетягивании топора, поиграют в «археологической песочнице», плечом к плечу примут участие в соревнованиях по отработке действий в пешем порядке, поиграют в «скандинавский футбол». Организаторы фестиваля готовят для команд и историческую викторину по отечественной средневековой истории.

Игра позволит участникам проявить сообразительность, взаимовыручку, показать различные варианты работы в команде, силу и выносливость.

После завершения военно-патриотической игры, с 13.00 до 16.00 состоится торжественное открытие Культурно-исторической ярмарки Раннего Средневековья. На мероприятие приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 10 до 17 лет. На Ярмарке все желающие смогут попробовать свои силы в различных видах ремесел: гончарном, ткацком, кузнечном. Для любителей мастерить своими руками будут открыты площадки для творчества. В рамках Ярмарки будут организованы показательные выступления реконструкторов, организованы мастер-классы по владению различными видами средневекового вооружения.

В свободном доступе для всех посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов средневековой техники, а также военно-спортивный городок, где все желающие смогут попробовать свои силы в средневековых забавах.

Программа мероприятия прилагается.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», футбольное поле.

18 и 20 сентября - 15.00

«Полигон-PRO» - это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности обучающихся образовательных организаций Мурманской области в профессиях, востребованных в нашем крае.

В марте 2017 года проект «Полигон-PRO» стартовал и первой его площадкой был выбран филиал ФГУП «Почта России». В апреле для школьников свои двери распахнули филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

В сентябре 2017 года школьники посетят площадки естественно-научного направления. Первой площадкой (18 сентября) этого направления станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, а 20 сентября ребята посетят Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

На базе предприятий организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая в себя проведение мастер-классов, интерактивных бесед, деловых игр и встреч с заслуженными работниками учреждений. Школьникам будет предложено посетить ключевые высокотехнологичные объекты данных предприятий.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 6.ПИНРО им. Н.М. Книповича.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 7. Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

20 сентября – 16.00-18.00

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг для потенциальных и действующих предпринимателей «Участие в государственных закупках». Тренинг будет проведен в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках. В ходе мероприятия участники получат информацию: о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов МСП.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное! Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/572553/ до 19 сентября.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».