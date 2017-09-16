с.Ура-Губа

18 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Ура-Губа.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

г.Кировск

16 сентября

В Музейно-выставочном центре АО «Апатит» для специалистов музеев проходит конференция «Современные способы коммуникации с посетителем, как инструмент укрепления музейной аудитории». Первый день работы конференции объединит в себе выступления специально приглашённых гостей, а также доклады участников конференции, обмен опытом и экскурсионную программу. Среди специальных гостей мероприятия: Хенкель Матиас, член Совета директоров Центра по развитию аудитории Свободного университета Берлина, директор консалтингового агентства «Embassy of Culture», Берлин, Германия. Второй день работы конференции будет целиком посвящён проблемам корпоративных музеев, представители других музеев также смогут принять участие по желанию.

Участники конференции обсудят вопросы информационной открытости музеев, привлечения туристов, использования мультимедиа в музее и способы взаимодействия с разными группами посетителей. Всех участников конференции ждёт посещение интерактивных экспозиций Музейно-выставочного центра «Путешествие из недр Земли в атмосферу» и «Быт и нравы Российской империи», экскурсия на подземный рудник и подъём на гору Айкуайвенчорр на гондольно-кресельном подъёмнике.

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

г.Мончегорск

16 и-17 сентября - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель»

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 5.

ЗАТО г.Североморск

16-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое.

17 сентября, в День открытых дверей, в стенах экспозиционного зала пройдут мастер-классы - североморцы смогут увидеть, чему и как учат в Школе ремесел, и определиться с выбором направления. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Мурманск

16 сентября – 11.00-16.00

Состоится областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Фестиваль проводится в целях воспитания патриотизма, популяризации истории, развития уважительного отношения к историко-культурному наследию России, формирования активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области. Торжественное открытие фестиваля состоится 16 сентября.

Фестиваль состоит из двух частей: областного слета муниципальных военно-патриотических клубов; культурно-исторической ярмарки Раннего Средневековья. Областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов состоится с 11.00 до 13.00 и будет рассчитан на обучающихся и воспитанников, состоящих в клубах и объединениях военно-патриотической направленности. В рамках Слета для членов военно-патриотических клубов состоится военно-патриотическая игра «Огненный круг», где будут организованы 3 военно-исторические конкурсные площадки: «Богатырский турнир», «Загадки истории», «Дружинник».

Команды военно-патриотических клубов испытают удачу в стрельбе из лука, перетягивании топора, поиграют в «археологической песочнице», плечом к плечу примут участие в соревнованиях по отработке действий в пешем порядке, поиграют в «скандинавский футбол». Организаторы фестиваля готовят для команд и историческую викторину по отечественной средневековой истории.

Игра позволит участникам проявить сообразительность, взаимовыручку, показать различные варианты работы в команде, силу и выносливость.

После завершения военно-патриотической игры, с 13.00 до 16.00 состоится торжественное открытие Культурно-исторической ярмарки Раннего Средневековья. На мероприятие приглашаются обучающиеся и воспитанники образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 10 до 17 лет. На Ярмарке все желающие смогут попробовать свои силы в различных видах ремесел: гончарном, ткацком, кузнечном. Для любителей мастерить своими руками будут открыты площадки для творчества. В рамках Ярмарки будут организованы показательные выступления реконструкторов, организованы мастер-классы по владению различными видами средневекового вооружения.

В свободном доступе для всех посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов средневековой техники, а также военно-спортивный городок, где все желающие смогут попробовать свои силы в средневековых забавах.

Программа мероприятия прилагается.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», футбольное поле.

18 сентября - 12.00

Специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи проведут День здоровья в мурманской школе № 33, в ходе которого состоятся уроки здоровья по профилактике гриппа и ОРВИ для учащихся и педагогов.

г.Мурманск, ул. Крупской, 13. Школа № 33.

18 сентября в 12.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов». В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по культуре и искусству мурманской области Сергей Борисович Ершов; директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук; директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Васильевна Дукальская. На пресс-конференции будет представлена информация о ходе работы конференции, программа мероприятия и список участников.

Конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов» состоится в Мурманском областном краеведческом музее 19-20 сентября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.

18 и 20 сентября - 15.00

«Полигон-PRO» - это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности обучающихся образовательных организаций Мурманской области в профессиях, востребованных в нашем крае.

В марте 2017 года проект «Полигон-PRO» стартовал и первой его площадкой был выбран филиал ФГУП «Почта России». В апреле для школьников свои двери распахнули филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

В сентябре 2017 года школьники посетят площадки естественно-научного направления. Первой площадкой (18 сентября) этого направления станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, а 20 сентября ребята посетят Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

На базе предприятий организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая в себя проведение мастер-классов, интерактивных бесед, деловых игр и встреч с заслуженными работниками учреждений. Школьникам будет предложено посетить ключевые высокотехнологичные объекты данных предприятий.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 6.ПИНРО им. Н.М. Книповича.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 7. Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

19 сентября - 13.00

20 сентября – 12.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на форум «Точка входа», организованный в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. «Точка входа» - это отборочный этап для получения бесплатного бизнес-образования, который пройдёт: 19 сентября в 13.00 в актовом зале ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» по адресу: г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Начало регистрации в 12.30 (холл, 1-й этаж); 20 сентября – в 12.00 в ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления» по адресу: г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8 (аудитория 402).

На форуме 19 сентября в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» с приветственным словом выступит руководитель вуза, ректор Сергеев Андрей Михайлович; и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Костенко Олег Николаевич; руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич; федеральный эксперт, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП Федеральных тренеров для малого бизнеса Шолина Анна Евгеньевна.

Федеральная программа развития молодёжного предпринимательства «Ты – предприниматель» успешно реализуется правительством Мурманской области начиная с 2014 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Целью Программы является стимулирование активности молодежи (в возрасте от 17 до 30 лет включительно) в сфере предпринимательства путем реализации в Мурманской области действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками Программы могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

В этом году разработана насыщенная образовательная сессия для участников Программы «Ты-предприниматель» в нашей области. Комплекс образовательных мероприятий, включающий вебинары, форумы, семинары, иные публичные мероприятия, проводимый в рамках Программы, направлен не только на мотивацию талантливой молодежи к занятию предпринимательской деятельностью, а также на формирование позитивного образа молодёжного предпринимательства как одного из основных факторов социально-экономического развития региона.

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты-предприниматель» необходимо пройти регистрацию на сайте http://роспредприниматель.рф/.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», актовый зал.

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления», аудитория 402.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

20 сентября - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная творческим планам Мурманского областного кукольного театра в юбилейном 85-м сезоне. Прессе представят молодых артистов, прибывших из Саратова, расскажут о гастрольных планах по проекту «Саамские сказки детям севера», при поддержке президента РФ, о дальнейших премьерах и событиях. В пресс-конференции примут участие: Суханов Евгений Владиславович, директор театра и артисты театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол (вход для прессы с главного подъезда театра).

20 сентября – 16.00-18.00

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг для потенциальных и действующих предпринимателей «Участие в государственных закупках». Тренинг будет проведен в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках. В ходе мероприятия участники получат информацию: о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов МСП.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное! Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/572553/ до 19 сентября.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».