с.Ура-Губа

18 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Ура-Губа.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

ЗАТО г.Североморск

18-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Мурманск

18 сентября - 12.00

Специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи проведут День здоровья в мурманской школе № 33, в ходе которого состоятся уроки здоровья по профилактике гриппа и ОРВИ для учащихся и педагогов.

г.Мурманск, ул. Крупской, 13. Школа № 33.

18 сентября в 12.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов». В пресс-конференции примут участие: председатель комитета по культуре и искусству мурманской области Сергей Борисович Ершов; директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук; директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Васильевна Дукальская. На пресс-конференции будет представлена информация о ходе работы конференции, программа мероприятия и список участников.

Конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов» состоится в Мурманском областном краеведческом музее 19-20 сентября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.

18 и 20 сентября - 15.00

«Полигон-PRO» - это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности обучающихся образовательных организаций Мурманской области в профессиях, востребованных в нашем крае.

В марте 2017 года проект «Полигон-PRO» стартовал и первой его площадкой был выбран филиал ФГУП «Почта России». В апреле для школьников свои двери распахнули филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

В сентябре 2017 года школьники посетят площадки естественно-научного направления. Первой площадкой (18 сентября) этого направления станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, а 20 сентября ребята посетят Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

На базе предприятий организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая в себя проведение мастер-классов, интерактивных бесед, деловых игр и встреч с заслуженными работниками учреждений. Школьникам будет предложено посетить ключевые высокотехнологичные объекты данных предприятий.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 6.ПИНРО им. Н.М. Книповича.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 7. Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

18 сентября - 16.00

На площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится встреча жителей микрорайона Дровяное с участием представителей региональных и муниципальных органов власти с руководством управляющей компании ООО «Успех сервис», в ходе которой, будут обсуждаться проблемные вопросы содержания жилищного фонда микрорайона Дровяное, а также вопросы к работе управляющей компании. Мероприятие пройдет при личном участии руководителя РОППП, депутата Мурманской областной думы Ю. Шадрина, главы муниципального образования города Мурманска Д. Филиппова, заместителя начальника Государственной жилищной инспекции И. Ракитской. В мероприятии также примут участие наиболее активные жители микрорайона Дровяное и партийный актив.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

18 сентября – 17.00-19.00

Состоится совместный тематический приём граждан по вопросам невыплаты заработной платы. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Мурманской области Байтимирова Татьяна Николаевна; старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления Мокрушина Татьяна Васильевна; руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах нарушений трудового законодательства, так как невыплата заработной платы свыше двух месяцев (либо частичная невыплата в течение трех месяцев) является преступлением, подпадающим под ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 36. Государственная инспекция труда в Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

19 сентября - 13.00

20 сентября – 12.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на форум «Точка входа», организованный в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. «Точка входа» - это отборочный этап для получения бесплатного бизнес-образования, который пройдёт: 19 сентября в 13.00 в актовом зале ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» по адресу: г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Начало регистрации в 12.30 (холл, 1-й этаж); 20 сентября – в 12.00 в ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления» по адресу: г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8 (аудитория 402).

На форуме 19 сентября в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» с приветственным словом выступит руководитель вуза, ректор Сергеев Андрей Михайлович; и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Костенко Олег Николаевич; руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич; федеральный эксперт, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП Федеральных тренеров для малого бизнеса Шолина Анна Евгеньевна.

Федеральная программа развития молодёжного предпринимательства «Ты – предприниматель» успешно реализуется правительством Мурманской области начиная с 2014 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Целью Программы является стимулирование активности молодежи (в возрасте от 17 до 30 лет включительно) в сфере предпринимательства путем реализации в Мурманской области действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками Программы могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

В этом году разработана насыщенная образовательная сессия для участников Программы «Ты-предприниматель» в нашей области. Комплекс образовательных мероприятий, включающий вебинары, форумы, семинары, иные публичные мероприятия, проводимый в рамках Программы, направлен не только на мотивацию талантливой молодежи к занятию предпринимательской деятельностью, а также на формирование позитивного образа молодёжного предпринимательства как одного из основных факторов социально-экономического развития региона.

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты-предприниматель» необходимо пройти регистрацию на сайте http://роспредприниматель.рф/.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», актовый зал.

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления», аудитория 402.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

20 сентября - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная творческим планам Мурманского областного кукольного театра в юбилейном 85-м сезоне. Прессе представят молодых артистов, прибывших из Саратова, расскажут о гастрольных планах по проекту «Саамские сказки детям севера», при поддержке президента РФ, о дальнейших премьерах и событиях. В пресс-конференции примут участие: Суханов Евгений Владиславович, директор театра и артисты театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол (вход для прессы с главного подъезда театра).

20 сентября – 16.00-18.00

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг для потенциальных и действующих предпринимателей «Участие в государственных закупках». Тренинг будет проведен в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках. В ходе мероприятия участники получат информацию: о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов МСП.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное! Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/572553/ до 19 сентября.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».